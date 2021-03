Oni su iz različitih glazbenih žanrova, postali su poznati zbog svojih hitova, ali osim što su obilježili glazbenu scenu, oni imaju još nešto zajedničko: okušali su se u filmskim ulogama. Iako su osvojili brojne nagrade i zaradili milijune dolara u svijetu glazbe, mnoge zvijezde nisu spremne ograničiti svoje talente samo na pjevanje.

Tijekom godina brojni su glazbenici svih žanrova napravili skok od glazbe do filma ili televizije, i općenito, rezultati su prilično spektakularni. Donosimo vam najbolje od najboljih!

POGLEDAJTE VIDEO: Izgleda kao Rihanna

Justin Timberlake - 'Društvena mreža' (2010.)

Osim što je nadarena pop zvijezda, Justin Timberlake (40) je i odličan glumac. Glumio je u nekoliko filmova, ali njegova filmska karijera ostala je upamćena po filmu Društvena mreža. Društvena mreža govori o Facebooku, web platformi koja je, parafrazirajući Timberlakea, promijenila dotadašnji svijet. A Timberlake se na velikim ekranima proslavio kao Sean Parker, bivši izvršni direktor Napstera koji pomaže osnivaču Facebooka, Marku Zuckerbergu. Timberlake, pop ikona koja je osvojila srca u glazbenom svijetu, u filmu je jednako zavodljiv i odbojan. Uloga koja mu, po portalu Collider.com, savršeno odgovara.

Rihanna - 'Ocean's 8' (2018.)

Ova pop zvijezda rođena na Barbadosu obožava stvarati hitove poput 'Umbrella', 'Man Down', 'Stay', 'Diamonds'... Ali u 'Oceanovih 8', spinoffu 'Oceanovih 11' s fokusom na ženske karaktere, svojoj je ulozi dala interesantnu crtu. Nastup nije glasan i nije razmetljiv, ali Rihanna (33) svejedno plijeni pažnju gledatelja. Glumi Nine Ball, hakericu koja svom timu karizmatičnih pljačkašica pruža neophodnu tehničku pomoć. Rihanna jednostavno pripada velikim ekranima i ne treba se previše truditi da to dokaže.

Eminem - '8 milja' (2002.)



Marshall 'Eminem' Mathers (48) dobio je Oscara za najbolju originalnu pjesmu "Lose Yourself", pjesmu iz filma '8 milja' koja je postala svojevrsna hip-hop himna.

Glavni lik u filmu je mladi reper Jimmy "B-Rabbit" Smith (Eminem), koji živi u prikolici u "prigradskom paklu" blizu Detroita, i pokušava započeti karijeru u hip-hopu, glazbenom žanru u kojem dominiraju Afroamerikanci.

U filmu Eminem igra izmišljenu verziju sebe i prepričava vlastitu životnu priču o dječaku iz radničke klase iz Detroita koji se dokazuje kao žestoki reper.

Lady Gaga - 'Zvijezda je rođena' (2018.)

Kakva bi ovo bila lista bez Lady Gage?

2018. bila je dobra godina za Lady Gagu (34) jer su njeni talenti prepoznati u filmu 'Zvijezda je rođena' u kojoj igra pjevačicu u usponu. Film je nastao pod redateljskom palicom Bradleyja Cooper​a (46), ujedno i glumca u filmu. Lady Gaga nominirana je za Oscara za najbolju glumicu i najbolju originalnu pjesmu a kući je zasluženo odnijela nagradu za najbolju originalnu pjesmu: 'Shallow' .

Snoop Dogg - 'Dan obuke' (2001.)

Snoop Dogg (49) , kojega mnogi smatraju ocem rapa, okušao se i u filmskim vodama. U filmu 'Dan obuke', Snoop glumi Bluea, doušnika u invalidskim kolicima kojem se put isprepleće sa korumpiranim detektivom Alonzom Harrisom. Denzel Washington (66) tu je ulogu toliko dobro odradio da je za nju nagrađen Oscarom. Snoop Dogg posvetio se ulozi i promjeni imidža pa u filmu izgleda odrpano, bolesno, slabo, što potvrđuje Snoopovu predanost filmu, pa makar i u sporednoj ulozi.

Ringo Starr - 'Help!' (1965.)



Nema onoga tko nije čuo za Beatlese. Osim što su jedan od slavnijih rock bandova, uspjeli su snimiti i prilično dobre filmove, poput 'A Hard Day's Night' i 'Yellow Submarine'. U njihovoj divljoj komediji iz 1965. 'Help!' jedan se član benda posebno istaknuo.

Kao bubnjar i glumac, Ringo Starr dao je temelje The Beatlesima. Njegovi kolege iz benda primijetili su koliko se zabavljao u 'A Hard Day's Night', što je bio jedan od razloga zašto su mu dali glavnu ulogu u Help!.

Tupac Shakur - 'Juice' (1992.)



Mnogo je rečeno o pioniru hip-hopa Tupacu Shakuru. Izmijenio je rap scenu ​​1990-ih, prije nego što je tragično ubijen u slučaju koji još uvijek nije razriješen. Ali evo zabavne činjenice koju možda niste znali: Tupac je također bio klasično obučeni glumac. Shakur je svoje glumačko obrazovanje pokazao u nekoliko izvrsnih filmova iz 1990-ih. No, niti jedan performans nije pokazao njegovu glumačku snagu više od 'Juicea' , kriminalne drame o moći i korupciji u Tupacovom rodnom Harlemu.