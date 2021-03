Nominacije za najprestižniju filmsku nagradu objavili su u ime Akademije supružnici, glumica Priyanka Chopra i glazbenik Nick Jonas, a dodjela će ove godine iznimno biti upriličena tek u travnju.

U najužem izboru za Oscara u kategoriji 'najbolji strani film' našao se i bosanskohercegovački kandidat 'Quo Vadis, Aida?' redateljice Jasmile Žbanić, koji prati priču o užasima Srebrenice.

Velik je to uspjeh za bosanskohercegovačku kinematografiju, koja je 2002. u ovoj kategoriji već odnijela pobjedu. Svijet tada nije ostao imun na još jedan ratni film, 'Ničiju zemlju' redatelja Danisa Tanovića.

Predstavljanje svih nominacija uživo možete pratiti u videu, a u nastavku je popis nominiranih u najvažnijim kategorijama.

Najbolji film

Promising Young Woaman

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Sound of Metal

The Father

The Trial of the Chicago 7

Najbolji redatelj/ica

Chloé Zhao

David Fincher

Emerald Fennell

Lee Isaac Chung

Thomas Vinterberg

Najbolji glumac

Anthony Hopkins

Chadwick Boseman

Gary Oldman

Riz Ahmed

Steven Yeun

Najbolja glumica

Viola Davis

Andra Day

Vanessa Kirby

Frances McDormand

Carey Mulligan

Najbolji sporedni glumac

Daniel Kaluuya

LaKeith Stanfield

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Sacha Baron Cohen

Najbolja sporedna glumica

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-jung Youn, Minari

Najbolji strani film

Danska, Another Round

Hong Kong, Better Days

Rumunjska, Collective

Tunis, The Man Who Sold His Skin

Bosna i Hercegovina, Quo Vadis, Aida?

Najbolji kostim

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Najbolja originalna pjesma

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Prilagođeni scenarij

Borat Subsequent Moviefilm

Christopher Hampton and Florian Zeller, The Father

Chloé Zhao, Nomadland

Kemp Powers, One Night in Miami…

Ramin Bahrani, The White Tiger

Originalni scenarij

Judas and the Black Messiah

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Sound of Metal

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Najbolji dokumentarni film

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Kratkometražni animirani film

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People