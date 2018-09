'Jedna od ovih modela je uzor dok će druga slati cure u grob'

Otkad je plus-size manekenka Tess Holliday (33) krasila naslovnicu listopadskom izdanja Cosmopolitana, ne prestaje rasprava o njenoj težini. Prvo ju je 'popljuvao' britanski voditelj Piers Morgan (53) i rekao kako je promocija njene pretilosti opasna, a sad je i modna kolumnistica Sarah Vine stala na njegovu stranu.

- Supermodel Ashley Graham nosila je reviju Dolce & Gabbane u Milanu. Bila je to raskošna vizija ženstvenosti. U modnom smislu, 30-godišnja Graham je plus-size model. U stvarnosti ona predstavlja obične žene na način na koji to većina manekenki ne čini. Nije mršava, no nije ni debela. Normalne je veličine, možda malo veća od prosjeka, ali prelijepa je. Za žene poput mene i brojne druge koje se nikad neće uklapati u stereotipe mršavosti, ona je inspiracija - pohvalila je Vine supermodel Graham dok je o Tess Holliday imala samo ružne riječi, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram royal

- Tess Holliday je s druge strane, stara 33 godine, visoka 165 centimetara i teška 130 kilograma, krasi ovomjesečnu naslovnicu Cosmopolitana i potpuno je drugačija. Ona je žena čija je težina, bez obzira na to kako je kvalificirali, opasno abnormalna. Svejedno je mnogi pod parolom političke korektnosti predstavljaju kao lavicu i primjer plus-size ljepote. Ona 'promiče' različitost tijela, no ono što predstavlja u stvarnosti je ekstremno i nezdravo poput veličine 0 - napisala je Vine.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Dodala je da Tess predstavlja rizik od dijabetesa tipa 2, zamjenu kuka s 40 godina i viši rizik od opasnih bolesti poput raka.

- To je njeno tijelo, slažu se ona i njeni pobornici, i ona s njim može što hoće. Čak i ako promiče morbidnu pretilost, to nije ničija briga. Osim što jest. To je svačija briga. Kad ste influencer, kad ste na naslovnici Cosmopolitana u badiću, kad objavljujete fotografije pred očima 1,7 milijuna ljudi, važno je. Kad potičete mlade žene da slave tijelo koje će ih vjerojatno odvesti u preranu smrt, jako je važno. Holliday tvrdi da šalje pozitivnu poruku. Ne šalje - kaže Vine.