Jedni uz Kedžu, a drugi tvrde: 'Indira i Mia bolje su pjevale...'

Pobjednik ovogodišnje Dore je Damir Kedžo (32) s pjesmom 'Divlji vjetre'. Napeto je bilo sve do samog kraja, s obzirom na to da su Damir i Mia Negovetić (17) imali jednak broj glasova. Za ovogodišnju titulu borila se i Indira Levak (46) s pjesmom 'You will never break my heart', no nije uspjela skupiti dovoljan broj glasova.

Ni Kedžo nije mogao sakriti iznenađenje pa kada su ga proglasili pobjednikom, pustio je nekoliko suza radosnica.

- Mama, pobijedio sam na Dori - izjavio je Kedžo kojemu je cijeli život bila želja pobijediti na Dori.

Čini se kako su gledatelji podijeljenog mišljenja. I dok jedni smatraju kako je Kedžo svojim glasom zaslužio pobijediti, drugi misle da ovo nije prava pjesma koja će predstavljati Hrvatsku na Dori.

- Hrvatska je još jednom pogriješila s odabirom pjesme za Euroviziji. Ona uopće ne ocrtava duh ove zemlje - komentirao je gledatelj iz Engleske koji je pratio.

- Volim Kedžu al pjesma je dosadni užas. Predviđam fijasko u Rotterdamu. Pravimo istu grešku kao prošle godine. Hrvati su loši sa izborima - političkim ili glazbenim, nema razlike - samo su neki od komentara.

Drugi su pak smatrali kako su Mia i Indira bile bolja opcija za Eurosong.

- Navijala sam za Indiru, ali Kedžo je super to otpjevao, ostala sam bez teksta slušajući ga. Odličan vokal. Bravo! - bila je uzbuđena jedna od gledateljica, a druga je dijelila mišljenje s njom:

- Bolja mi je bila pjesma od Indire i od Mie Negovetić. Nije mi od Damira pjesma za Euroviziju bas. Ali je u svakom slučaju puno bolje od svega što smo prije slali.

