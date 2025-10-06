Zvjezdice su bile njihov drugi dom, a maestro Šljivac učitelj koji im je udahnuo disciplinu i ljubav prema glazbi. Sestre Husar prisjećaju se desetljeća koje im je promijenilo život.
Jednom Zvjezdica – zauvijek Zvjezdica: Sestre Husar i dalje čuvaju uspomene na maestra
Poput cjeloživotne prijateljice Nine Badrić, sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac zauvijek će se sjećati dječjeg zbora "Zvjezdice", gdje su osnovale temelje za svoju buduću, zavidnu karijeru i stekle važne životne osnove koje gaje i danas.
