Jedva čekate novu sezonu serije 'Stranger Things'? Ekipa otkrila stvari sa snimanja: 'Čudno je to'

Ekipa popularne serije 'Stranger Things' radi punom parom da se snimi i zgotovi peta, ujedno i posljednja sezona. U ponedjeljak je Netflix objavio video na YouTubeu i pokazao što se trenutno događa iza kamera. A i ispred.

Matt Duffer i Ross Duffer, kreatori serije, u videu su poručili:

- Na pola smo puta snimanja i jako je uzbudljivo! Puno toga se zbiva. Dame i gospodo, dobrodošli u petu sezonu 'Stranger Thingsa' - rekli su. U videu su se pojavili i Maya Hawke, koja glumi Robin Buckley, te Joe Keery, koji je utjelovio Stevea Harringtona te poručili da su na prvom danu snimanja.

Naravno, i glavna glumica, Millie Bobby Brown osvrnula se na svog lika, Eleven.

- Počela sam kad sam imala 10 godina, sad ću navršiti 20. Jako mi je to čudno - rekla je. Sadie Sink, koja glumi Max, dodala je da želi zapamtiti svaki trenutak jer se radi o zadnjoj sezoni.

- Ovdje se osjećam kao doma. Jednostavno se podsjetiš koliko se dobro zabavljaš i zašto to radiš - rekao je Gaten Matarazzo, popularni Dustin. A Noah Schnapp, odnosno Will Byers, poručio je da će te to biti 'najbolja sezona do sada'. Oglasio se i glavni negativac, Vecna, odnosno Jamie Campbell Bower, koji je rekao da je 'četvrta sezona bila velika', no da će ova biti još veća!

Ranije je Maya Hawke za People poručila da je snimanje jako emotivno, čak i za nju koja se relativno nedavno pridružila ekipi.

- Mislim, to je kraj jednog jako dugog putovanja - poručila je.

No hoće li to zaista biti najbolja sezona do sada, kako su i najavili? Obožavateljima preostaje čekati, jer za sada nije objavljeno kada će peta i finalna sezona stići na Netflix.