Obavijesti

Show

Komentari 4
NIJE PRVI PUT!

Jeff Bezos i supruga Lauren tuže njenog brata: Traže čak 175.000 eura, a ovo je razlog sukoba...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Jeff Bezos i supruga Lauren tuže njenog brata: Traže čak 175.000 eura, a ovo je razlog sukoba...
6
Foto: Reuters

Jeff Bezos i Lauren Sánchez traže 175.000 eura od Laureninog brata zbog neutemeljenih tužbi. Obiteljska drama traje još od Bezosove afere, a vjenčanje bez Michaela dodatno podgrijalo strasti

Novopečeni bračni par Jeff Bezos i Lauren Sánchez podnijeli su Višem sudu u Kaliforniji zahtjev kojim od Laureninog brata Michaela traže da im isplati 175.000 eura (približno 190.000 dolara), piše Page Six. Preciznije, radi se o iznosu od oko 168.000 eura na ime odvjetničkih naknada te nešto više od 7500 eura za sudske troškove.

PROFILE: Jeff Bezos, Lauren Sanchez set to marry in Venice
Foto: Reuters/

Ovim potezom otvoreno je novo poglavlje u dugogodišnjoj obiteljskoj i pravnoj sagi koja je započela nakon što je otkrivena njihova izvanbračna afera. Pravni tim milijarderskog para tvrdi da su ovi troškovi nastali isključivo kao posljedica Michaelove ustrajnosti u podnošenju neutemeljenih tužbi.

OKONČANO 'VJENČANJE GODINE' FOTO Cmok-cmok, bok-bok! Slavni se 'razbježali' iz Venecije nakon svadbe Bezosa i Sanchez
FOTO Cmok-cmok, bok-bok! Slavni se 'razbježali' iz Venecije nakon svadbe Bezosa i Sanchez

Bezos i Sánchez svoj zahtjev temelje na kalifornijskom zakonu Anti-SLAPP. U podnesku navode kako Michaelove tužbe nisu bile ništa drugo nego 'višegodišnja kampanja uznemiravanja u nadi da bi mogao izvući potpuno nezasluženu financijsku nagodbu'.

ZVJEZDANI POVRATAK NA JADRAN FOTO Jeff Bezos i Lauren nakon vjenčanja ponovno u Hrvatskoj! 'Mahali su, bili su baš opušteni'
FOTO Jeff Bezos i Lauren nakon vjenčanja ponovno u Hrvatskoj! 'Mahali su, bili su baš opušteni'

Tvrde da je Michael znao ili je trebao znati da su tužbe osuđene na propast od samog početka. Visinu troškova pravdaju i astronomskim cijenama svojih odvjetnika, čije su se satnice kretale od 500 do više od 1000 eura.

Lauren Sanchez, Jeff Bezos attend the 11th Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. Photo: CraSH/imageSPACE
Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija

Sve je započelo nedugo nakon što je osnivač Amazona 2019. godine objavio razvod od supruge MacKenzie Scott, a mediji otkrili njegovu vezu s Lauren, koja je tada još uvijek bila u braku. Situacija je dramatično eskalirala kada je tabloid National Enquirer zaprijetio objavom Bezosovih eksplicitnih fotografija, što je milijardera natjeralo da ih preduhitri i sam objavi detalje ucjene.

LUKSUZ NA JADRANU Megajahte slavnih kao hoteli: U njima su kina, liftovi i garaže...
Megajahte slavnih kao hoteli: U njima su kina, liftovi i garaže...

Iako je Michael Sánchez uporno nijekao da je on medijima dostavio intimne fotografije, izvješća New York Timesa otkrila su da je potpisao ugovor o povjerljivosti s izdavačem tabloida vezan uz određene informacije, fotografije i poruke koje dokumentiraju aferu. Lauren je preko odvjetnika poručila kako postupke svoga brata smatra dubokom i neoprostivom izdajom.

Foto: Reuters

Ovo nije prvi put da Bezos traži i dobiva novac od svog šogora. Nakon što je Michael 2020. tužio Bezosa za klevetu, tvrdeći da mu je lažnim optužbama uništen ugled, sud je tužbu odbacio. Bezosu je već 2021. godine dosuđena odšteta od preko 200.000 eura za pravne troškove proizašle iz tog spora.

OTIŠAO JE IZ HRVATSKE FOTO Jeffe, a gdje ti je Lauren? Milijarder se ukrcao na svoju jahtu u Cavtatu bez supruge
FOTO Jeffe, a gdje ti je Lauren? Milijarder se ukrcao na svoju jahtu u Cavtatu bez supruge

Novi zahtjev pokazuje da par ne namjerava odustati dok ne naplati svaki cent troškova koje smatraju nepotrebnima. U međuvremenu, jaz u obitelji je postao nepremostiv. Michael nije bio pozvan na njihovo raskošno vjenčanje u Veneciji, za razliku od ostalih članova obitelji, a on je par javno nazvao 'lažljivcima i varalicama'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Preminula je Gabi Novak
LEGENDARNA PJEVAČICA

Preminula je Gabi Novak

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina.
Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'
ODLAZAK GLAZBENE DIVE

Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Gabi Novak, glazbena diva, preminula u 90. godini. Poznati se opraštaju emotivnim porukama. Jacques Houdek, Luka Nižetić i drugi izražavaju tugu i zahvalnost za njen doprinos glazbi...
Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime
I DALJE SE DRUŽE

Maja se rasplesala u restoranu na Korčuli, pridružio se i Šime

Turneja Maje Šuput po obali i dalje traje, a i dalje svoje vrijeme provodi na Korčuli sa Šimom. Na društvenim mrežama restorana objavljena je snimka na kojoj se vidi kako Maja uživa u nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025