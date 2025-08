Megajahte slavnih kao hoteli: U njima su kina, liftovi i garaže...

Ovogodišnje ljeto potvrdilo je status Jadranskog mora kao nezaobilaznog, ali i sve ekskluzivnijeg igrališta za svjetsku elitu. Dok su se superjahte, čija se vrijednost mjeri u stotinama milijuna eura, njihale u tirkiznim uvalama, njihovi vlasnici - od tehnoloških titana do holivudskih zvijezda - tražili su savršenu kombinaciju luksuza, privatnosti i, sve više, autentičnog doživljaja.

U rastućem trendu "tihog luksuza" i potrage za iskustvima koja se ne mogu kupiti, Jadran se nametnuo kao idealna pozornica. Nudi više od blještavila Francuske rivijere: nudi mir, netaknutu prirodu i osjećaj normalnosti koji je za superbogate postao ultimativni luksuz.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

U epicentru te nautičke parade našao se osnivač Amazona, Jeff Bezos, čiji je boravak u Hrvatskoj postao saga o glamuru, romansi, ali i neočekivanim lekcijama o principima koji prkose svakom bogatstvu.

Viši od crkvenih tornjeva

Početkom lipnja pogledi znatiželjnika u splitskom akvatoriju bili su upereni u dva impresivna plovila, simbol moći i bogatstva. U Marinu Kaštela, jednu od rijetkih koja može primiti takve gigante, usidrila se Koru, 127-metarska jedrilica Jeffa Bezosa, procijenjena na gotovo pola milijarde eura.

Njezina tri golema jarbola, viša od mnogih crkvenih tornjeva, dominirala su vizurom. Uz nju je, kao vjerna sjena, stajala Abeona, 75-metarska pomoćna jahta. Abeona nije samo pratnja, ona je plutajuća logistička baza, garaža za luksuzne glisere, platforma za slijetanje helikoptera i smještaj za 45 članova posade, osiguravajući da život na Koru teče besprijekorno i daleko od očiju javnosti.

Jeff Bezos i zaru?nica otputovali u Italiju, jahte ostale u Hrvatskoj | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bezos i njegova supruga, američka novinarka Lauren Sánchez, ukrcali su se na svoje ljubavno gnijezdo i zaplovili prema Hvaru, otoku koji je već desetljećima sinonim za hrvatski elitni turizam. Usidreni pokraj Staroga Grada, čija povijest seže u antička vremena, večer su proveli u poznatom restoranu "Kod barba Luke".

- Gosti su bili zadovoljni večerom i oduševljeni Starim Gradom. Ne možemo vam reći što su jeli. Uglavnom, oni su jako ugodni ljudi - rekla je tom prilikom vlasnica restorana Katarina Roić-Skelin za Večernji list.

Njihovo krstarenje bilo je uvertira za vjenčanje desetljeća, zakazano za kraj lipnja u Veneciji. U danima koji su prethodili, par je priredio i raskalašenu pjena-zabavu na palubi jahte Koru usidrene kraj otoka Cresa, navodno slaveći 19. rođendan Laurenina sina Evana. Fotografije nasmijanog para prekrivenog pjenom obišle su svijet, svjedočeći o opuštenoj atmosferi uoči velikog dana, ali i o nevjerojatnim mogućnostima koje takva jahta pruža.

Sama jahta Koru priča je za sebe. Izgrađena u nizozemskom brodogradilištu Oceanco, postala je poznata i prije prvog isplovljavanja kad je zbog njezina tri golema jarbola bilo potrebno privremeno rastaviti povijesni most Koningshaven u Rotterdamu, što je izazvalo brojne kontroverze.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez priredili raskošnu pjena-zabavu kod Cresa uoči vjenčanja u Veneciji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ime Koru potječe iz maorskog jezika i simbolizira novi početak, snagu i osobni rast, što je filozofija koju Bezos često ističe. Pramac krasi impozantna drvena skulptura za koju se dugo nagađalo da predstavlja Lauren, o čemu se jednom prilikom oglasila za Vogue.

- Jako sam polaskana, ali ne, to nisam ja - svojedobno je rekla i otkrila da je riječ o nordijskoj božici ljubavi i plodnosti Freyi, koja ih čuva na njihovim putovanjima.

Foto: TikTok/ čitatelj 24sata

Nakon raskošnog vjenčanja u Veneciji, gdje su okupili sam vrh svjetskog jet-seta, od Billa Gatesa do filmskih zvijezda, Jeff i Lauren Bezos vratili su se na Jadran kako bi počeli svoj bračni život. Početkom srpnja viđeni su na otoku Mljetu, biseru prirode, gdje su, prema riječima čitatelja 24sata, uživali u vožnji bicikala.

Rastavili most zbog jahte

- Bili su skroz opušteni, nasmijani, mahali su ljudima... - rekao nam je čitatelj. Bio je to prizor koji je odudarao od slike nedodirljivog milijardera. No upravo je taj boravak nakon spektakularnog vjenčanja otkrio i jednu manje poznatu, gotovo bizarnu stranu jednog od najbogatijih ljudi svijeta. Umjesto da megajahtu usidre u službenoj luci Cavtat i plate vez, iskoristili su dobro poznati trik. Koru je ostala usidrena tik izvan granica marine, u međunarodnim vodama, dok su se Bezos i supruga na obalu prebacivali manjim čamcem s Abeone.

Ovim manevrom, kako su izračunali specijalizirani portali, uštedjeli su gotovo 5000 eura na noćenju, koliko bi iznosila pristojba za plovilo te veličine u ekskluzivnoj marini. Potez je to koji podsjeća na taktike koje je svojedobno koristio i Roman Abramovič, pokazujući da i oni koji mogu kupiti sve ponekad cijene uštedu, makar ona bila i simbolična. Ipak, najupečatljivija priča o Bezosovu odnosu s Hrvatskom dogodila se dvije godine ranije i postala je medijska anegdota koja savršeno ilustrira jedinstveni šarm hrvatskog turizma.

Tijekom krstarenja oko Lastova, otoka poznatog po miru, zvjezdanom nebu i ekskluzivnim konobama, Bezos je preko asistenta pokušao rezervirati večeru za osam osoba u konobi na nenaseljenom otočiću Mrčara. Poziv je, u maniri moćnika naviklih da se svijet prilagođava njima, stigao oko ponoći, za ručak idućeg dana u 17 sati. Vlasnik konobe, Krešo, čovjek od principa, mirno je odbio zahtjev.

Jeff Bezos i zaru?nica otputovali u Italiju, jahte ostale u Hrvatskoj | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Rekao sam im hvala lijepa na interesu, ali treba se najaviti sedam, osam dana ranije kako bi dobili hranu i stol, a ovako mogu dobiti stol od 16 do 17 sati i piće jer mi imamo druge goste - ispričao je vlasnik popularnom splitskom youtuberu, poznatom po svom kanalu "Petar Vloga". Unatoč zvjezdanoj postavi koja je, uz Bezosa, uključivala Katy Perry, Orlanda Blooma i Ushera, principi su bili jači.

Slava mu nije pomogla

- Nisu dobili hranu, ne zato što nismo željeli, nego se držimo principa i naših stalnih gostiju i novih koji dolaze, koji su ranije rezervirali. Bilo bi glupo da te principe rušimo. Nama su svi gosti jednako tretirani bez obzira na to kako se zovu pa smo ih morali odbiti za hranu - nastavio je Krešo. Epilog priče bio je nevjerojatan i postao je lekcija o vrijednosti. Bezos i društvo pojavili su se idući dan u dogovoreno vrijeme, sjeli za stol, popili piće i bili tretirani kao i svi ostali. Na odlasku njegova agentica prenijela je Kreši poruku koja je odjeknula jače od bilo kakve napojnice.

- Ali bez obzira na to što nisu dobili uslugu koju su željeli, imali su mir sat vremena i bili tretirani kao svi gosti, nitko ih nije potezao za rukav ni slikao. Kad su odlazili, njegova agentica nam je rekla kako je Jeff rekao da mu je ovo bio 'highlight of the holiday' (vrhunac odmora, op.a.) cijeloga ljetovanja u Hrvatskoj te godine - zaključio je vlasnik konobe.

Osnivač Amazona Jeff Bezos i zaručnica Lauren Sanchez prošetali Stradunom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dok je Bezos plijenio najviše pozornosti, nije bio jedina zvijezda koja je svoj mir pronašla na Jadranu. Mediteran je, prema izvješćima poput onih koje objavljuje Business Insider, i dalje destinacija broj jedan za superjahte, a Hrvatska se sve više ističe kao mirnija, sigurnija i kulturnim sadržajima bogatija alternativa razvikanoj Francuskoj rivijeri ili Amalfijskoj obali. Trendovi pokazuju da moderni luksuzni putnici ne traže samo glamur, nego i "bespoke" iskustva - privatne ture, wellness sadržaje i dublju povezanost s lokalnom kulturom.

78 metara luksuza

To potvrđuje i dolazak holivudskog para Ashtona Kutchera i Mile Kunis, koji su viđeni u Puli na luksuznoj jahti na četiri kata “Eminence”. Dok je snažno nevrijeme haralo Istrom, par je uživao u potpunoj privatnosti 78-metarskog plovila opremljenog kinom, teretanom i saunama.

CA: 6th Annual Breakthrough Prize Ceremony | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Jahta je izgrađena 2008. i prvotno je naručena za Herba Chambersa, a na kraju ju je kupio milijarder Haim Seban, poznati izraelsko-američki poduzetnik i investitor. Prema nekim procjenama, “Eminence” vrijedi oko 90 milijuna dolara i može ugostiti do 14 gostiju, s kapacitetom za 19 članova posade.

Osim raskošnog kina, lifta, teretane..., megajahta ima i saune te brojne druge pogodnosti za luksuzni boravak. Njihov boravak, iako znatno diskretniji od Bezosova, dodatno je učvrstio reputaciju Hrvatske kao omiljene ljetne baze za A-listu, koja ovdje može pronaći utočište od paparazza i obožavatelja.

Foto: Čitatelj 24sata

Jadranska obala u 2025. pokazala je dvostruko lice. S jedne strane, nudi sav luksuz i infrastrukturu koju najbogatiji ljudi svijeta zahtijevaju - od sigurnih marina i privatnih vila s bazenima do vrhunske gastronomije s Michelinovim zvjezdicama. S druge strane, čuva autentičnost i principe koje novac ne može kupiti. Upravo je ta neopipljiva vrijednost, utjelovljena u priči s Lastova, ono što ih tjera da se uvijek iznova vraćaju. U svijetu gdje mogu imati apsolutno sve, čini se da je iskustvo jednakosti, jednostavnosti i odbijanja postalo najveći i najpoželjniji luksuz. To je ono što Hrvatska, za sada, još može ponuditi.