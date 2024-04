Jeff Bezos kupio vilu u 'Bunkeru milijardera' za vrtoglavu cifru

Multimilijarder koji je svoje bogatstvo zaradio kao osnivač Amazona, Jeff Bezos (60), 'počastio se' novom vilom na obali Miamija. Lokacija njegovog novog doma često se zove i 'Bunker milijardera', a najbliži susjedi su mu Tom Brady i Ivanka Trump.

Vila je koštala vrtoglavih 90 milijuna dolara, a Jeffu je to već treća kuća u ovom susjedstvu, piše Page Six. 'Bunker milijardera' inače je umjetno stvoreni otok, a na njemu se smjestila 41 luksuzna vila.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Ovo je trenutno najluksuznije mjesto u zemlji. Ako postoji jedna stvar koju bogate elite žele, onda je to ovaj komadić ekskluzivnosti - rekao je agent za nekretnine za Page Six.

Foto: Profimedia

Bezosov novi dom ima nekoliko savršeno uređenih vrtova, bazen i veliki prilaz za sve njegove luksuzne automobile.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 bezos na šipanu | Video: 24sata Video

Kako je pisao The New York Post, Bezosove nekretnine vrijede više od pola milijarde dolara. Posjeduje čak tri kuće u Floridi, dva stana u New Yorku, kuću u Washington D.C.- ju, te čak tri u Beverly Hillsu. Osim toga, u Teksasu je kupio imanje koje koristi za istraživanja svoje privatne tvrtke Blue Origin koja proučava svemir, na kojoj je također smješten još jedan luksuzni dom. Uz to, ima i dvije kuće u Seattleu.

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Prisjetimo se, Bezos je prije nekoliko godina kupio i ogromnu jahtu Koru, s kojom je prošlog ljeta stigao u Dubrovnik. Pridružila mu se i nova zaručnica, fatalna Lauren Sanchez.