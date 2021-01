Društvenom mrežom TikTok ovih se dana proširila bizarna teorija da je reper Kanye West (43) varao suprugu Kim Kardashian (40) s vizažistom i jednim od najslavnijih youtubera na svijetu Jeffreejem Starom (35).

Jeffree je sada odlučio reagirati na navode da je imao aferu s reperom, a rekao je i svoje mišljenje oko toga zašto je uopće upleten u cijelu priču. Na svom YouTube kanalu objavio je video u kojem je ispričao kako on inače voli vrlo visoke muškarce i da se nikad nije družio s Kanyeom. Sva ta šuškanja oko njihove povezanosti smatra iznimno smiješnima.

- Jeffree Star je slobodan i nikad nije spavao s Kanyeom - rekao je youtuber i dodao kako zapravo u ovom trenutku ne spava ni sa kime.

Zvijezda reality showa 'Keeping Up With the Kardashians', Kim, navodno želi razvod od supruga s kojim je u braku šest godina. Starleta živi u svojoj rezidenciji u Calabasasu u Kaliforniji, vrijednoj oko 370 milijuna kuna, a reper na ranču u Wyomingu, koji košta oko 86 milijuna kuna. Glazbenik se ne planira vratili svojoj Kim, ali ni djeci.

Jeffree je rekao kako vjeruje da su ga upleli u ovu aferu zato što je napustio Los Angeles i otišao živjeti u Wyoming, baš kao i Kanye.

- Ujutro sam se probudio i mobitel mi je neprestano zvonio. Pomislio sam: 'Bože, o kakvom se skandalu danas radi?!'. Nisam imao pojma, iskreno. Uživam u životu, živim u prekrasnom Wyomingu i volim svoj život. Tu je lijepo i mirno - pojasnio je Jeffree.

Kanye i Kim nisu se oglasili o ovim tračevima i dosad nitko nije naveo dokaz da su se Jeffree i reper ikada vidjeli.

