Jelavić ljut na Obersnela: Nije dobio ni 40.000 kn ni dvoranu

Nakon što su mu otkazali slavljenički koncert u Splitu, glazbenik Matko Jelavić (60) ostao je i bez koncerta u Rijeci. Time se požalio i pratiteljima na društvenim mrežama i otkrio da je razlog otkazivanja isti.

Naime, Jelavić je od grada zatražio financijsku pomoć za svoje koncerte, ali ju nije dobio. Na Facebooku je zato objavio dopisivanje s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom, koji ga je, kako barem tvrdi glazbenik, najprije potpuno izignorirao, a kasnije mu je odbio pomoći.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Naime, u nekoliko dopisa Jelavić je od gradonačelnika tražio prostor, odnosno dvoranu Zamet, ili financijsku pomoć u iznosu od 40 tisuća kuna.

- Mi ćemo pokriti ostale troškove: glazbenika, razglasa, svjetla, propagande, pratećih službi, prodaje ulaznica itd. Ukoliko se nekim čudom dogodi da sve ulaznice budu prodane, ja ću platiti dvoranu ili vratiti novac. Do sada bi ja platio ove troškove, ali me koncert u Lisinskom toliko financijski iscrpio, da više ne mogu. Eto, to je moja molba Vama, intervenirajte ako možete. Ako slučajno ne uspijete, koncerta neće biti. Prateći sve što se zbiva oko naše glazbe, mislim da bi ovo mogao biti moj oproštajni koncert od Vaše publike. Hvala na strpljenju i oprostite na smetnji - napisao je.

Kako je kasnije i sam obavijestio pratitelje na društvenim mrežama, Jelavić nije dobivao odgovor od riječkog gradonačelnika što ga je razljutilo.

- Poštovani Gradonačelniče, ako me išta raspi*di, to je kad mi netko uopće ne odgovori na moje dvije poruke. Vi ste dužnosnik grada, makar vaše službe trebaju odgovoriti u vaše ime - napisao mu je Jelavić, a na taj dopis gradonačelnik mu je ipak odlučio odgovoriti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Poštovani gospodine Jelavić, mogao bih i ja napisati da me učini nervoznim, da ne ponavljam vaš izričaj, kad netko od mene traži da mu odobrim besplatno korištenje dvorane Zamet ili donaciju od 40 tisuća kuna. Takve zahtjeve smatram neozbiljnim pa na njih ne odgovaram. Ako baš inzistirate na odgovoru evo ga, NE DOLAZI U OBZIR - napisao je Obersnel, an njegov je odgovor razbjesnio Jelavića koji se zatim za pomoć obratio svojim obožavateljima.

