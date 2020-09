Zadaci se obaraju, no tenzije prema najstarijem paru rastu

Natjecatelji su se okušali u zadatku znanja, ali i izdržljivosti. Naposljetku su svi prošli zadatak, a Jelena i Mirko trenutačno imaju najmanje novca. Dečki su pokazali i svoje umijeće repanja

<p>U današnjem 'Superparu' muškarci su bili na redu za izazov i prilično su bili opušteni jer su svi, osim <strong>Jelene</strong> i <strong>Mirka</strong>, prošli prethodni zadatak. I dok su se razbuđivali, <strong>Tina</strong> je <strong>Mati</strong> davala savjete kako da razveseli Jelenu doručkom.</p><p>- Vrlo ugodno iznenađenje i jako sam dirnuta - rekla je umirovljenica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana i Ognjen</strong></p><p>Žene su pričale o tome kako njihovi partneri skrivaju neke papire po kući, a Jelena im je otkrila da je Mirko spominjao rap.</p><p>- Ženama treba Hercegovac izvana i Purger iznutra - želio je pomoći dečkima Anton da bi im poslije pokazivao kako trebaju osvijestiti ženu u sebi.</p><p>Mate se povukao u kamp-kućicu kako bi na miru završio pjesmu, a Gordon i Marko izašli su na klupu ispred kuće, zabrinuti za taj večerašnji zadatak.</p><p>- Nikad nisam pjevao, a kamoli napisao pjesmu. To je dno dna za moj ego - rekao je Gordon, a obojica misle kako će ga svi ismijavati kad se vrate kućama.</p><p>Došao je <strong>Enis</strong> i damama objasnio zadatak. Muškarci odlaze u bar Superpar, gdje će sudjelovati u pub kvizu. U ruci će držati kriglu piva i morati dati tri točna odgovora. Ako netko spusti pivo prije nego što točno odgovori na tri pitanja, nije prošao zadatak. Dakle, osim znanja, važna je i izdržljivost jer je riječ o krigli od litre. Daliborka se kladila na 4107 kuna, Dolores na 4000 kuna, a Jelena je odlučila riskirati i uložila je sve što imaju - 4500 kuna! Nikolana je uložila 3310 kuna, Ratka 3300 kuna i Tina 2009 kuna.</p><p>Vruća pitanja, mlako pivo i hladne žene - tako je Enis opisao izazov! Pitanja imaju ponuđene A, B, C i D odgovore, ženske su tematike, a odgovara onaj tko prvi pritisne tipku. U početku muškarci imaju prazne krigle, a kad netko odgovori točno - svim muškarcima, osim onome tko je točno odgovorio, nasut će se 2 dl piva. Netočan odgovor - pivo se toči samo onome tko je pogrešno odgovorio. Kad počne igra, krigla se ni u jednom trenutku ne smije spustiti.</p><p>Urednica prvog hrvatskog časopisa za žene zvala se <strong>Marija Jurić Zagorka</strong>, no Anton nije točno odgovorio i dobio je 2 dl piva. Što se naziva narančinom korom - točan je odgovor bio celulit, a Mate je rekao - boja na autu! Marko je pogodio da se <strong>Bondova</strong> tajnica zove <strong>Miss Moneypenny</strong>, a potom je rekao kako ovulirana jajna stanica živi tri dana, iako živi od 12-24 sata, tako da je dobio 2 dl piva.</p><p>Da je bob ime koje dijele grahorica i ženska frizura, nije znao nitko - Matej se odlučio za soju i dobio 2 dl piva. Kome je najljepše u moru biti gol - probao je odgovoriti Gordon, ali nije pričekao ponuđene odgovore pa nije znao da je to Ivana Banfić. Anton je potom rekao kako su žene u Hrvatskoj dobile pravo glasa 1921., no točan je odgovor bio 1945. pa je dobio 2 dl. Marko je odmah pogodio da se gustoća najlonki mjeri u denima i svim osim njega dobili su 2 dl piva! Tko ide da se vrati - bilo je sljedeće pitanje, a točan odgovor Mare i Kate dao je Mate.</p><p>Da se konac, osim pincete, koristi za čupanje obrva - pogodio je Matej, a što znači PMS znao je <strong>Marko</strong>, koji je skupio tri točna odgovora. Mate je pogodio da <strong>Jolanda</strong> nije protagonistica serije 'Seks i grad' i ostatak ekipe dobio je još 2 dl piva. Mate je pogodio i to da se od tila može napraviti suknja pa su ostali pili 2 dl na njegov račun. Gordon je pogodio da se <strong>Miroslavova</strong> žena, pobjednica prve sezone 'Superpara', zove<strong> Jana</strong> i ostali su dobili svojih 2 dl piva.</p><p>Ako si ti metak, tko čeka petak da te vidi - da riječ o pjesmi <strong>Vlatke Pokos</strong>, pogodio je Anton i ostatak je dobio 2 dl piva. Gordon je pogodio da je<strong> Gabriela Spanic </strong>glumila Emperatriz i Otimačicu, kao i da su inicijali spisateljice koju nazivamo hrvatskim Andersenom - IBM i imao je tri točna odgovora. Matej je pogodio da je primer - podloga, ali Anton nije da se karanfil daruje za Dan žena. Anton je nastavio griješiti te je rekao da se ženski implantanti za grudi mjere u kilogramima, a ne u mililitrima. Ipak, znao je da je Maca nadimak za žensku inačicu Maradone, i to je bio njegov treći točan odgovor. Matej je pogodio da je micelarna voda za čišćenje lica tako da je i on završio zadatak. Mirko je ostao sam i pogodio je da je Q10 sastojak krema za bore, da je salonka ženska cipela te da se tonikom čisti lice. Svi su prošli zadatak, a Jelena i Mirko trenutno imaju najmanje novca.</p><p>Kad su se vratili u kuću, Jelena je napala cimerice.</p><p>- Jelena se pod pritiskom kamera osjeća ugroženo - objašnjavala je Dolores, koja je krenula za njom.</p><p>- Ne želim te vidjeti - govorila joj je Jelena, a i Mirko joj je rekao da je pusti jer je izvan sebe.</p><p>- Niste bile fer i korektne - nastavio je Mirko, misleći na jučerašnju situaciju kad su odvijale vijke u kupaonici i kad su Jeleni rekle kako će sve biti fino obučene, a na kraju nisu.</p><p>- Našla je još jedan razlog da se osjeća povrijeđenom - zaključila je Dolores.</p><p>Naposljetku su svi razgovarali o novonastalom problemu.</p><p>- Nije fer da o njima pričamo na takav način - rekla je Dolores, a Anton dodao da ne može reći da su svi imali dobru vibru prema Jeleni i Mirku.</p><p>- Ukućani bi trebali biti pažljiviji i uviđavniji prema starijim osobama -zaključio je Anton.</p><p>Da bi se razbila napetost u kući, dečki su odlučili pokazati svoje umijeće repanja.</p><p>- Pere me trema jako, ali vjerujem u sebe - rekao je Matej, a potom su došle dame koje trebaju ocijeniti njihove ljubavne pjesme, i to u rap stilu! Dečki su dali sve od sebe i od srca nasmijali partnerice.</p><p>- MC Marko upravo je napustio titulu papučara i postao je kralj otoka rekla je Dolores, a s njom su se složile ostale dame i Marko je jednoglasno odnio titulu najvećeg romantika i pjesnika.</p>