Bajkeri iz 'Superpara': Sad nam je ljubav jača nego prije. Ako pobijedimo, putujemo u Tursku!

U 'Superpar' prijavili su se sasvim spontano. U razgovoru za 24sata Ratka i Gordon otkrili su s kime su se u vili najviše zbližili, što bi učinili s novcem da pobijede i kada im se rodila ljubav prema motorima

<p>Strastveni bajkeri <strong>Ratka </strong>(44) i<strong> </strong><strong>Gordon Turk </strong>(45) natječu se za titulu drugog 'Superpara'. U braku su 24 godine i imaju sina <strong>Davida </strong>(23). Gordon radi kao mesar, a Ratka je prodajna predstavnica. Oboje su veliki zaljubljenici u adrenalin i motore. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana i Ognjen iz 'Superpara'</strong></p><p>Ideja da se prijave u 'Superpar' došla im je sasvim spontano. </p><p>- Gledali smo prvu sezonu i kad je bilo finale na ekranu sam vidjela web adresu za prijave. Uzela sam mobitel u ruke, počela ispunjavati prijavu i tad sam rekla Gordonu da ću nas prijaviti. On je rekao: 'Ma prijavi…, kao da će baš nas zvati!' I to je bilo to, stvarno se nismo nadali - rekla je Ratka za 24sata. </p><p>Sin David nije skrivao oduševljenje kad je saznao da mu roditelji ulaze u show. </p><p>- Bio je jako ponosan i svakodnevno nas bodri i navija za nas kao i njegovi prijatelji. I naši prijatelji su ponosni na nas i zajedno se s nama vesele svakoj novoj epizodi, smijemo se do suza - ispričali su nam. </p><p>Par se upoznao još u djetinjstvu, kad im je bilo osam ili devet godina. Bake su im živjele u istom kvartu, a prilikom upoznavanja Gordon je Ratku pogodio zračnicom. Pitali smo ih koja je tajna njihovog dugogodišnjeg braka.</p><p>- Mislimo da nema posebne tajne. Kao i u svakom braku, i u našem je bilo grešaka, uspona, padova, suza, ali i smijeha. Kad sve to staviš na jednu hrpu i odvagneš, vidiš da li je vrijedilo ili nije. Kažu da ljubav blijedi i da ostane navika. Mi u svojim godinama tvrdimo da je naša sada još i jača nego prije - govore Slatinčani. </p><p>Iako je Gordon neustrašivi bajker i lovac, za svoju Ratku čini romantične stvari. </p><p>- Najromantičnija stvar što je moj muž napravio za mene je bio prtljažnik pun svježe ubranih ruža koje mi je dovezao pred kuću. Budući da je gurman i voli fino papati, ja se trudim da mu fino kuham i to s ljubavlju, skoro svaki dan. I to je romantika. Svaku večer se zagrlimo i kažemo da se volimo, i to je romantika - govori nam Ratka. </p><p>Njihova ljubav prema motorima rodila se vrlo rano. </p><p>- Kod mog muža se ljubav prema motorima rodila po samom rođenju, obožava ih. Ja sam zavoljela motore još kao klinka i kada sam polagala vozački ispit. Prvo sam položila za motor, a onda za auto. Oboje smo u mladosti imali male motore s kojima smo se vozikali po svojim kvartovima i nismo ni znali da će to prerasti u zajedničku ljubav - priča Ratka.</p><p>Iako imaju puno obveza, trude se što više u slobodno vrijeme voziti motore. Redovito idu zajedno po moto susretima po Virovitičko-podravskoj županiji i okolnim mjestima, no putovali su i u dalja mjesta. </p><p>- Najdalje što smo bili je put u Sarajevo i to pamtimo kao jedno od najljepših putovanja sa motorom - kaže Ratka. </p><p>Jedino u čemu im se razilaze mišljenja je lov. Gordon je strastveni lovac, ali njegova supruga Ratka ne voli tu aktivnost. </p><p>- Misli da zbog toga nismo dovoljno skupa. Jednom sam je davno odveo u šumu i zaključila je da to baš i nije za nju. Ne ljuti se previše jer se s vremenom naviknula. Jedino ako baš prečesto idem onda gunđa - kaže nam Gordon. </p><p>Što se tiče 'Superpara', Ratka i Gordon su nam otkrili s kime su se najviše sprijateljili u vili. </p><p>- Najbolje smo 'kliknuli' s Nikolanom i Markom s Hvara. Jednostavno, čim smo ušli u kuću imali smo osjećaj da ćemo se družiti i zbližiti. Tu su i Mate i Tina, a najmanje smo se zbližili s gospođom Jelenom i Mirkom - rekli su. </p><p>Mnogi gledatelji showa već su na društvenim mrežama komentirali kako su veseli Slatinčani jedni od favorita za pobjedu. Pitali smo ih, ako pobijede, što će učiniti s novčanom nagradom... </p><p>- Ako kojim slučajem doguramo do pobjede, nemamo pojma što bismo s nagradom. Vjerojatno bismo dio potrošili na sina, a moj Gogo ima životu želju posjetiti Istanbul. Tako da je velika vjerojatnost da bi sjeli na motor i otišli put Turske - rekla nam je Ratka za kraj. </p>