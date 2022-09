Jelena iz 'The Frajli' predstavila knjigu: 'Pisala sam iskreno, ovo je ona druga strane medalje...'

Sredinom prošle godine novosadska glazbenica Jelena Buča objavila je autobiografsku knjigu 'Kako sam postala Frajla'. Ona je članica poznate ženske glazbene skupine The Frajle koju još čine njena sestra Nevena Buča te Nataša Mihajlović.

Uoči koncerta kojega su održale u Baranji upriličena je i promocija knjige.

- Sama ideja knjige nastala je iz želje da sve dogodovštine koje doživljavamo na ovom našem životnom putu pretočim u knjigu. Ove nam je godine 13 godina postojanja pa sam knjigu posvetila i toj godišnjici. Imala sam veliku želju zapisati sve od naših početaka, prvenstveno da mi same ne zaboravimo, a onda i da ljudima predstavim kako zapravo izgledaju koraci do uspjeha i životni poziv glazbenika. U njoj su naše biografije, događaji prije Frajli, sve što nas je vodilo ka ovome, lijepo i ružno. Pisala sam vrlo iskreno, s punim srcem, s vrlo malo cenzure, i iskreno se nadam da će knjiga pomoći mladim ljudima koji se bave glazbom. Da oni koji nas vide dok sijamo na sceni dva sata znaju i što je druga strana medalje - kazala nam je Jelena dodajući kako se radi o knjizi koja je multimedijalna autobiografija, s dva lica, što znači da se može čitati obostrano.

U njoj su sadržane njihove stare i nove zajedničke fotografije, ali i QR kod putem kojega se mogu vidjeti brojne snimke s koncerata i putovanja koje do sada nisu objavljivane. Knjiga s jedne strane priča o biografijama Frajli i svemu što im se događalo od 2009. godine kada su nastale, a s druge strane Jelena je ispričala neke avanture i događaje koji najbolje govore o životu glazbenika.

Prva je 'Jedan sendvič za četiri frajle' iz vremena kada su počele s koncertima, kada bi krenule na put, platile gorivo, putarinu i ostale bez novca; imale su ga samo za jedan sendvič.

- U jednom je trenutku Nataša u svojoj obiteljskoj kući imala devet mačaka i tri psa. Mi smo ljubiteljice životinja pa su nam ljudi znali ostaviti u vrećici štence i mačiće ispred zgrade. A i priča o Frajlomobilima je smiješna. Na prvu turneju išle smo autobusom. To je bio cirkus. Prvi nam je frajomobil bio Natašin Citroen saxo, nije imao klimu a grijao je i ljeti i zimi, radio bi otpadao na svako jače truckanje. Nakon toga imali smo Peugeot 206 u čiji smo gepek morali staviti vreću cementa da nas ne zanosi na cesti po zimi i održava ravnotežu. Strašnije od toga bilo je jedino kada nam se na autocesti otvorio kofer na krovu auta i iza nas su počele letjeti naše haljine i štikle - prisjetila se Jelena u knjizi svih takvih događaja.

- Jeca je još kao mala imala bilježnicu u koju je pisala svakakve rečenice. Mama ju je pitala što to piše, a ona je rekla 'to su naslovi mojih knjiga'. Još je u osnovnoj školi imala predviđene naslove knjiga! Čak je u vrtiću sama sebe nacrtala za mikrofonom i s bendom. I ta slika ima u knjizi. Djeca jako dobro znaju što žele ali se to izgubi kada odrastu, a mi smo dokaz da treba pratiti svoje snove jer smo sve tri željele biti ovo što jesmo. Ovo je njena prva knjiga, a ona već sprema druge nastavke. Divno je što ove dogodovštine koje smo doživljavale putujući u automobilu, prepričavale prijateljima, neke i na koncertima, Jelena godinama zapisuje u svoj notes. To su divne stvari, život nema reprizu, a mi živimo fenomenalnu avanturu s mnoštvom čuda koja su zavrijedila knjigu. Kao što dijelimo muziku koju stvaramo i pišemo, tako smo podijelile i jedan dio naših života kroz knjigu - rekla je Nevena Buča zahvalivši se i njihovim roditeljima Milici i Borivoju Buča koji su oboje glazbenici i zaljubljenici u književnost pa su svoje umjetničke gene prenijeli na kćerke. Naime, i treća sestra Buča je glazbenica, profesor klavira.

Knjigu 'Kako sam postala Frajla' Jelena je izdala sama pa kaže da izgleda upravo onako kako ju je i zamišljala.

- U Covid pauzi imala sam vremena sve zabilješke pretočiti na papir i otkrila da imam materijala za tri knjige. Zato je već u pripremi nastavak 'Kako sam ostala Frajla' koja će biti bez cenzure. Iako knjige ovakve vrste obično nastaju na kraju karijere, a mi ćemo do kraja naše izgleda imati nekoliko - smijući se kaže. Knjiga će uskoro biti u prodaji online ali je Frajle prodaju prije i poslije svakog koncerta.

- Pored glazbe najavljujemo još štošta, pravu malu kreativnu radionicu uz mnoga iznenađenja. S koncertima smo rasprodani ove godine i pola slijedeće. Poslije Covida jedva smo dočekale koncerte i već smo tjednima na turneji. Čekaju nas i već dogovorene suradnje, ali i snimanje novog materijala koji smo stvarale tijekom ove pauze, a bile smo iznimno inspirirane. Neke smo pjesme već snimile i spremne su na objavu. Nećemo izdavati album kao takav, ali ćemo svako pjesmi dati dovoljno vremena da postane hit - kazala je Frajla Nataša.

