Obavijesti

Show

Komentari 1
LJUBOMORA ILI?

Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'
15
Foto: ATAImages/Pixsell/Canva

U video na Instagramu srpska pjevačica oštro kritizira mladog kolegu Jozinovića, govoreći kako samo pjeva tuđe hitove i na tome zarađuje

Srpska pop zvijezda Jelena Karleuša, poznata po svojem provokativnom stilu i britkom jeziku, ponovno je uzburkala javnost. Samo dan nakon što su mediji izvijestili o navodnom debaklu njezina koncerta u Vrnjačkoj Banji, na Instagramu se dijeli video isječak koji je potaknuo lavinu komentara.

U kratkom videu, Karleuša sjedi u studiju televizijske emisije i odgovara na pitanje o Jakovu Jozinoviću te ga oštro kritizira.

U isječku, ona Jakovljevo pjevanju tuđih pjesama naziva "budalaštinom i šizofrenijom", osuđujući glazbenike koji, kako kaže, "pokupe sve najveće hitove, ne pitajući za dozvolu i ne plaćajući autorima, naprave koncert, naplate karte i hvale se velikim uspjehom". 

Podsjetimo, Karleuša je 2. siječnja održala koncert u Vrnjačkoj Banji za koji mediji tvrde da je zabilježio rekordno nisku posjećenost. Pojavile su se čak i optužbe da su na koncert morali doći radnici lokalnih javnih poduzeća kako bi se popunile praznine u publici.

IZNENADILA PUBLIKU FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom
POLITIČARI, INFLUENCERI...

FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom

Stigao je prvi vikend u novoj 2026. godini, a s njim i subotnja zagrebačka špica. Pogledajte tko je sve, unatoč hladnoći i nedostatku sunca, prošetao našim glavnim gradom
Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji
BLAGDANI U KRUGU OBITELJI

Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji

S pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija iz Zadra, a na jednoj fotografiji Doris pozira sa suprugom Davorom Guberovićem
Severina je zablistala u haljini koja je otkrila grudnjak i gaćice
PRŠTI OD GLAMURA

Severina je zablistala u haljini koja je otkrila grudnjak i gaćice

Pjevačica je odjenula glamuroznu haljinu i u njoj prikupila brojne komplimente. Riječ je o srebrnoj prozirnoj haljini ispod koje je nosila i srebrni grudnjak i gaćice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026