Jelena Karleuša oplela po Jakovu Jozinoviću: 'Potpuna budalaština i šizofrenija...'

Srpska pop zvijezda Jelena Karleuša, poznata po svojem provokativnom stilu i britkom jeziku, ponovno je uzburkala javnost. Samo dan nakon što su mediji izvijestili o navodnom debaklu njezina koncerta u Vrnjačkoj Banji, na Instagramu se dijeli video isječak koji je potaknuo lavinu komentara.

U kratkom videu, Karleuša sjedi u studiju televizijske emisije i odgovara na pitanje o Jakovu Jozinoviću te ga oštro kritizira.

U isječku, ona Jakovljevo pjevanju tuđih pjesama naziva "budalaštinom i šizofrenijom", osuđujući glazbenike koji, kako kaže, "pokupe sve najveće hitove, ne pitajući za dozvolu i ne plaćajući autorima, naprave koncert, naplate karte i hvale se velikim uspjehom".

Podsjetimo, Karleuša je 2. siječnja održala koncert u Vrnjačkoj Banji za koji mediji tvrde da je zabilježio rekordno nisku posjećenost. Pojavile su se čak i optužbe da su na koncert morali doći radnici lokalnih javnih poduzeća kako bi se popunile praznine u publici.



