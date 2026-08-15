Jelena Karleuša poslala poruku podrške Hrvatskoj zbog požara

Srpska pjevačica Jelena Karleuša (47) uputila je poruku podrške Hrvatskoj nakon vijesti o velikim požarima koji su zahvatili područje Omiša.

U ovim teškim trenucima moje misli i srce su uz Hrvatsku i sve ljude koji su pogodjeni strašnim požarima. pic.twitter.com/dpWgGB4UZw — Jelena Karleuša (@karlinbich) August 15, 2026

- U ovim teškim trenucima moje misli i srce su uz Hrvatsku i sve ljude koji su pogođeni strašnim požarima - napisala je pjevačica uz fotografiju stravičnog požara.

Njena objava na platformi X brzo je privukla mnoštvo komentara. Jedni su joj zahvalili na podršci, dok su ju drugi optužili za licemjerje podsjećajući na njene sporne izjave zbog kojih joj je otkazan nastup u Vodicama. Dio komentatora istaknuo je kako je važno biti solidaran bez obzira na nacionalnost i vjeru, no drugi smatraju kako pjevačica samo glumi suosjećanje.

Podsjetimo, Karleuša je sinoć trebala nastupiti u jednom vodičkom klubu, no zbog negativnih reakcija javnosti, braniteljskih udruga i izjave vodičkog gradonačelnika Ante Cukrova da ju smatra neprimjerenom zbog njezinih ranijih istupa, nastup joj je otkazan.

Između ostalog, srpska pjevačica je ranije govorila o 'hrvatskom dijalektu srpskog jezika', a izrekla je i kako želi da se 'Hrvatskoj dogodi isto što i Srbiji', nakon užasa u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi.

Karleuša je nakon otkazivanja nastupa gostovala na jednoj srpskoj televiziji gdje je, između ostalog, rekla kako je kritičarima zasmetalo što se 'bori za svoju domovinu' i podržava predsjednika Aleksandra Vučića. Spominjala je i da ovakve zabrane nastupa imaju elemente fašizma te kako je 'od tog njihovog Domovinskog rata, kako ga zovu' prošlo puno vremena te da je ona u to vrijeme bila dijete i nema nikakve veze s tim. Cijelu izjavu možete pročitati ovdje.