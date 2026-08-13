Karleuša o otkazivanju nastupa: 'Smeta im što sam branila svoju zemlju i podržala Vučića'

U programu Srpskog dnevnika na televiziji Informer, Jelena Karleuša govorila je o otkazivanju nastupa u klubu Hacienda u Vodicama na Veliku Gospu. Najava njenog gostovanja izazvala je brojne reakcije nakon čega je nastup otkazan. Karleuša smatra kako su ju hrvatski mediji tretirali kao političku prijetnju, a ne kao glazbenicu koja dolazi nastupati pred svojom publikom.

- Mislim da je to prije svega jako ružno. Glazba i politika nikada ne bi trebale ići zajedno. Kad sam trebala održati taj koncert u Hrvatskoj, sama najava izazvala je nevjerojatnu buru. U svim njihovim vijestima to je bila udarna vijest, kao da dolazim držati političke govore ili nekome nešto nametati, a ne kao umjetnica koja se bavi isključivo glazbom i druženjem s fanovima - kazala je pjevačica i dodala da ju je iznenadila količina medijske pozornosti, ali i 'mržnja koja graniči s ludošću'.

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- Ispada da jedna žena i pjevačica predstavlja ogroman problem njihovim organizacijama - ako sam dobro shvatila, nekim braniteljskim udrugama. Vidjeli su me kao prijetnju, iako je od tog njihovog Domovinskog rata, kako ga zovu, prošlo puno vremena. Ja sam tada bila dijete i nemam s tim nikakve veze - rekla je Karleuša i zaključila kako je ona 'umjetnica' te se zalaže da se glazba i politika ne mješaju.

- Kao što sportaši ne bi trebali miješati sport i politiku na terenu, tako ni pjevači to ne bi trebali raditi na nastupima. Ipak, bila sam žrtva strašnog napada i donekle sam očekivala da će nastup biti otkazan - kazala je. Kao jedan od glavnih razloga za otkazivanje nastupa, Karleuša vidi njenu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću i njezin 'patriotizam'.

- Koliko sam shvatila, najveći problem bila im je moja jasna, ljudska podrška našem, srpskom predsjedniku. Zasmetalo im je što sam otvoreno pokazala patriotizam i stala u obranu svoje zemlje kad su je počeli napadati. Izgleda da ja na to nemam pravo. Ne volim da mi netko nameće mišljenje ili određuje što smijem, a što ne smijem i koga ću podržavati. Baš zato slovim za umjetnicu bez dlake na jeziku, koja je često ispaštala zbog svojih stavova. Ipak, ponavljam da nikad nisam imala ništa protiv bilo kojeg naroda, ali imam jasne političke stavove - kazala je i dodala da zabrane nastupanja nisu demokratske i u skladu s europskim načelima.

- Takve se stvari u 21. stoljeću ne bi smjele događati. Te zabrane imaju elemente fašizma i to je bezumno. Ponosna sam što dolazim iz zemlje u kojoj se takve stvari nikada nisu događale. Kod nas je svatko dobrodošao, državna politika je takva da smo otvoreni i ne dijelimo ljude po nacionalnosti ili rasi. Svatko je kod nas dočekan kao velika zvijezda - zaključila je Karleuša i pozvala hrvatske pjevače da stanu u obranu srpskih kolega jer 'mora postojati reciprocitet', a hrvatski pjevači, kaže Karleuša, u Srbiji nastupaju bez ikakvih problema, pišu Vijesti.ba.