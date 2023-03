Jelena Karleuša shrvana zbog smrti Nemanje, bila je njegova mentorica u 'Zvezdama Granda'

Mladi pjevač Nemanja Vuković koji se proslavio u 'Zvezdama Granda', poginuo je u ponedjeljak u prometnoj nesreći na autocesti Šid-Beograd. Vijest je šokirala cijelu regiju, a na svom se Instagramu od njega oprostila i pjevačica Jelena Karleuša (44).

Karleuša je mladog pjevača mentorirala u 'Zvezdama Granda', na kojima se natjecao sa samo 18. godina.

- S velikom tugom pišem ovo. Poginuo je Nemanja, moj kandidat u 'Zvezdama Granda'. Nestvarno talentiran, kulturan, lijep, mlad...Imao je na ovoj snimci 18 godina. Izabrala sam ga jer sam u njemu osjetila veliki potencijal... Vjerovala sam u njega. Duboko suosjećam s boli njegove obitelji i ovim im putem izražavam saučešće. Neka vam svemir da snagu da izdržite ovakav gubitak. Počivaj u miru Nemanja... a ja znam da energija ne može umrijeti. Samo mijenja oblik i ide dalje -

Foto: Instagram/Jelena Karleuša

O tragičnom se gubitku, nedugo nakon nesreće, oglasio i Nemanjin prijatelj Aleksandar Aca Stević.

- Nemanja i ja smo trebali imati svirku u četvrtak i za vikend ići u Zagreb. U nedjelju smo svirali u Kovinu. On je tamo ostao spavati i sve je bilo u redu. Trebali smo se vidjeti jučer, kada je on otišao u Beograd kako bi se vidio s nekim ljudima i kako bi uzeo kaparu za jedne svaotve. Dopisivali smo se da se vidimo jučer nakon toga. Napisao je da je u gužvi i da ćemo se čuti kasnije. Na tome je ostalo. Vidio sam da mi ne odgovara na posljednju poruku, zvao sam ga više puta i eto... Imali smo razne planove, ali džabe sad... Ne mogu prihvatiti da ga nema. O njegovoj nesreći i pogibiji znam samo onoliko koliko sam čuo iz medija, nisu mi poznati detalji. Nije mi rekao gdje ide niti ja znam zašto se on našao na toj autocesti - ispričao je za Kurir Aleksandar.

Foto: Instagram

