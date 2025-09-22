Obavijesti

LJUBAV CVJETA

Jelena Perčin i Ante Gelo skupa uživaju: 'Golupčići! Divni ste!'

Piše Marinela Mesar,
Jelena Perčin i Ante Gelo skupa uživaju: 'Golupčići! Divni ste!'
Foto: Instagram

Glumica i glazbenik uživaju u zajedničkom slobodnom vremenu. Proveli su ljeto zajedno, a sada je Gelo objavio novu fotografiju s Perčin. U komentarima su se zaredali komplimenti...

Jelena Perčin (44) i Ante Gelo (50) iznenadili su obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, glazbenik na svojem Instagram profilu podijelio njihovu zajedničku fotografiju. Oboje su oči prekrili sunčanim naočalama, a u komentarima im se javila i Jelenina kći koja im je, između ostalog, napisala i da su 'golupčići'. 

U komentare su se javljali i drugi glazbenikovi pratitelji te pisali: 'Divni ste', 'Predivan par', 'Kad se duše prepoznaju', a neki su posebne komplimente dali i Perčin za koju pisali da je 'najljepša hrvatska glumica'. 

Inače, par je poznat po zajedničkim putovanjima i provodima tijekom ljeta, a Jelena redovito prati Antine nastupe. Općenito, Gelo je do sada o svoj privatan život držao podalje od očiju javnosti.

ZAGRLJENI I OPUŠTENI Ante Gelo objavio slatku fotku njega i Jelene Perčin: 'Ljeto'
Ante Gelo objavio slatku fotku njega i Jelene Perčin: 'Ljeto'

Podsjetimo, Ante je prije veze s Perčinom bio u tajnoj vezi s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, a planirano vjenčanje s njom nikada nije održano. Također, Jelena je bila u dva braka. Prvi brak s Kristijanom Babićem trajao je od 2008. do 2011., a drugi s Momčilom Otaševićem započeo je 2018. i završio 2022. godine, a s njime ima kćer Mašu i sina Jakšu. S Gelom se prvi put pojavila javno na dočeku Nove godine 2024. u Dubrovniku.

Foto: Instagram

