Bivša natjecateljica showa 'Život na vagi', Jelena Putnik (38), s treniranjem je nastavila odmah po završetku snimanja.

Danas je fitness trenerica koja pomaže drugima u ostvarivanju ciljeva, a sada je na Instagramu objavila dvije fotografije: jednu iz 2017., a drugu iz 2021. te je oduševila transformacijom.

- Kada me ulovi nezadovoljstvo onime gdje sam sad, prisjetim se gdje sam bila nekad! Moram priznati, neke sam borbe popušila, to znam! No, rat dobivam sigurno i to iz jednostavnog razloga, a to je taj što ni jednu borbu koju sam izgubila, nisam predala bez borbe. Želite li biti ponosni, budite! Nađite razlog jer on postoji!! - napisala je u opis objave.

Pratitelji na društvenoj mreži su joj poručili kako predivno izgleda.

'Pratila sam Život na vagi, pa mogu uočiti razliku... svaka čast', 'Bravo, nevjerojatna promjena', pisali su.