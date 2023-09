Jelena Rozga o mladolikom izgledu: Trudim se jesti zdravo, puno spavam i ne pijem alkohol

Za pjevačicu Jelenu Rozgu (46) mnogi govore da već godinama izgleda identično. A koja je tajna njezinog mladolikog izgleda, otkrila je u In Magazinu.

- Trudim se zdravo živjeti, pazim što jedem, prvenstveno zbog zdravlja, puno spavam, ne pijem alkohol, to se zna, i okružena sam dobrim ljudima - rekla je pjevačica.

Jelena je, osim po omiljenim pjesmama i glasu poznata i po vitkoj liniji, koju je nedavno pohvalila i njezina imenjakinja, srpska pjevačica Jelena Karleuša (45).

- Je li Balkan znao da je Jelena ovakva izvođačica?! Iskreno sam oduševljena i još pod dojmom njenog koncerta u Beogradu! Kakvo tijelo modela, kakav glas, kakvi hitovi! Ponosna sam na Beograd koji ju je dočekao kako ona i zaslužuje! - napisala je Karleuša na svom Instagram profilu nakon Rozginog rasprodanog koncerta u beogradskoj Štark areni.

Iako Jelena održava zdrav izgled, prošle godine su joj se javili problemi sa štitnjačom. O svemu je progovorila u studenome prošle godine za Gloriju.

- S obzirom na to da radim na dva projekta u isto vrijeme, strašno sam se bojala kako će to podnijeti moja štitnjača i moje srce. Međutim dobro sam, zdravlje je dobro trenutno, ne osjećam nikakve tegobe, štitnjača me sluša. Čim osjetim da me guši, vadim krv, hormone, da vidimo što se treba napraviti. Naravno, sve to prijavim svom endokrinologu koji mi mijenja terapiju, ali već sam duže vrijeme na istoj terapiji - ispričala je Jelena.