Jelena Rozga o odlasku Andreje Šušnjare iz Magazina: 'Najbolje znam koliko će morati raditi...'

Najdugovječnija pjevačica grupe Magazin, Andrea Šušnjara (36), već je nekoliko puta komentirala svoj odlazak iz popularne splitske grupe.

Svoju karijeru tamo je započela i danas jedna od najvećih regionalnih zvijezda Jelena Rozga (46). U Magazinu je provela 10 godina, a otkrila je što misli od Andreinom odlasku.

'Meni se uvijek može javiti'

- Što god treba imat će savjete od mene. Ja joj želim puno, puno sreće, puno strpljenja, morat će raditi više nego ikad kad izađe iz Magazina, ja to najbolje znam - izjavila je Jelena za In magazin.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Magazin već traži novu pjevačicu?

Šušnjara, izgleda, ima veliku želju započeti solo karijeru i nizati samostalne uspjehe poput svoje prethodnice Rozge.

- Odradit će sve dogovorene gaže do kraja godine, a onda će se u siječnju odmarati. Solo karijera mi je u planu, sad kad će se to izrealizirati, moramo vidjeti. Ja njih definitivno nikad neću ostaviti na cjedilu, tako da dok se ne nađe adekvatna zamjena, ja ću uvijek biti tu - rekla je Andrea ranije za In magazin.