Jelena Rozga o vezi s Ivanom Huljićem: 'Ljubav je super!'

Pjevačica Jelena Rozga (47) je prije nekoliko mjeseci potvrdila vezu s Ivanom Huljićem (37). Iako privatan život drži za sebe, za In Magazin je poručila: 'Ljubav je super, ja sam sretna, mi smo sretni'.

Foto: Čitatelj 24sata

Protekli je tjedan provela u studiju gdje je snimala novu pjesmu za Melodije Jadrana te je poručila kako joj je pjesma 'genijalna' i 'fenomenalna'. Na prošlogodišnjim Melodijama je velik uspjeh imala njena pjesma 'Lavica'.

- 24 sata nakon prvog izvođenja na Melodijama, toliko je bilo na TikToku, tog refrena, svuda. Ona je postala viralna. Ja se nadam da će to biti i s ovom pjesmom - ispričala je Jelena koju do kraja ljeta čeka ubrzani tempo. No, ono što ističe kao najvažnije je da su problemi sa štitnjačom pod kontrolom.

- Ja sam navikla s tim živjeti i kad ima loših dana, ja imam osmijeh na licu - kaže Jelena te dodaje da je najviše opušta njen posao.

- Rad u studiju i bina, moja publika - dodaje.

Komentirala je i novu pjevačicu Magazina, Lorenu Bućan, za koju ima samo riječi hvale.

- Lorena je toliko divna, Lorena je fenomenalan vokal, ali ne otkad je postala pjevačica Magazina, ja za Lorenu to govorim već godinama - poručila je te dodala kako joj želi puno daljnjeg uspjeha.