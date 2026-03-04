Obavijesti

EMOTIVAN TRENUTAK

Jelena Rozga prisjetila se prvog nastupa na Dori prije 30 godina

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Jelena Rozga prisjetila se prvog nastupa na Dori prije 30 godina
Split: Jelena Rozga na završnom koncertu Sudamje pred brojnom publikom na rivi | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

U videu je Rozga u ležernom izdanju otpjevala stihove koji su je lansirali u svijet glazbe, a zatim se pojavi arhivska snimka s Dore 1996. godine

Admiral

Popularna pjevačica Jelena Rozga objavila je na društvenim mrežama snimku akustične izvedbe pjesme 'Aha' te se prisjetila velike prekretnice u svom životu. 'Na današnji dan prije 30 godina zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove. Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja', poručila je pjevačica. 

U videu je Rozga u ležernom izdanju otpjevala stihove koji su je lansirali u svijet glazbe, a zatim se pojavi arhivska snimka s Dore 1996. godine. U bijeloj baletnoj haljini, Jelena Rozga je tada uz grupu Magazin pokazala svoj glazbeni talent i plesačko umijeće. 

SLAVNE DAME Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Brojni obožavatelji pjevačice su reagirali na emotivnu objavu. 'Najdraža naša balerina', 'Kako godine lete, kao da je bilo jučer', 'Obožavam', pisali su joj u komentarima. 

Rozga je nedavno najavila veliku turneju, a na njoj će obići i Toronto, Los Angeles, New York i Chicago. 

