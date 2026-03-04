U videu je Rozga u ležernom izdanju otpjevala stihove koji su je lansirali u svijet glazbe, a zatim se pojavi arhivska snimka s Dore 1996. godine
Jelena Rozga prisjetila se prvog nastupa na Dori prije 30 godina
Popularna pjevačica Jelena Rozga objavila je na društvenim mrežama snimku akustične izvedbe pjesme 'Aha' te se prisjetila velike prekretnice u svom životu. 'Na današnji dan prije 30 godina zakoračila sam prvi put na binu koja mi je dala krila da poletim u svoje snove. Hvala vam što te snove držite u javi i dopuštate malenoj Jeleni da i dalje sanja', poručila je pjevačica.
U videu je Rozga u ležernom izdanju otpjevala stihove koji su je lansirali u svijet glazbe, a zatim se pojavi arhivska snimka s Dore 1996. godine. U bijeloj baletnoj haljini, Jelena Rozga je tada uz grupu Magazin pokazala svoj glazbeni talent i plesačko umijeće.
Brojni obožavatelji pjevačice su reagirali na emotivnu objavu. 'Najdraža naša balerina', 'Kako godine lete, kao da je bilo jučer', 'Obožavam', pisali su joj u komentarima.
Rozga je nedavno najavila veliku turneju, a na njoj će obići i Toronto, Los Angeles, New York i Chicago.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+