Jelena Rozga se bacila Huljiću u zagrljaj, a došao je i njezin Ivan

Jelena Rozga, jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, posljednjih mjeseci sve češće puni stupce domaćih medija zbog svoje veze s Ivanom Huljićem, sinom poznatog skladatelja Tončija Huljića. Sada se 'lavica' pojavila i na predstavljanju Melodija Jadrana, a tamo su je fotografi uhvatili u zagrljaju domaćeg hitmejkera Tončija.

Split: Najava za treće izdanje Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Osim ovog poznatog tria, na predstavljanju su bile Nina Badrić, Vesna Dragojević, Neno Ninčević i drugi.

Jelena se fotografirala i s Ninom Badrić, a upravo je pjevačica poznata po pjesmama 'Čarobno jutro', 'Dani i godine' te 'Moji ljudi' nedavno i progovorila o ljubavnoj vezi Rozge i Ivana Huljića.

- Palac gore, apsolutno da jer su godine samo broj. Kad se dogodi neka privlačnost, energija i ljubav, godine su tu nevažna stvar. S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu - rekla je Nina za srpski 24sedam prošlog mjeseca.

Navodnu ljubavnu vezu glazbene zvijezde Jelene Rozge i Ivana Huljića komentirao je svojevremeno i otac Tonči. On je prvo rekao da 'sinu neće ulaziti u krevet', a zatim da podržava odluke svoje djece ako ih to usrećuje.

- To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima, mora i mene usrećiti - kazao je.

Ljubav Rozge i Huljića nedavno je komentirao i suprug Hane Huljić, poznati glazbenik Petar Grašo.

- Tonči baš nema sreće. Nije želio da mu se djeca bave glazbom, a oboje su glazbenici. Tako je dobio zeta glazbenika, a sad mu je i snaha glazbenica. Ono što Tonči želi vjerojatno se neće ostvariti. Najvažnije mi je da su moja djeca zdrava i normalna u svojim glavama te da rastu u normalnom okruženju i obitelji. Moraju postojati pravila, kad smije voziti auto, da s 15 godina ne smije imati skupe torbice, da mora raditi i shvatiti prave vrijednosti - rekao je Grašo za Blic.

Prošli tjedan pojavila se na Večernjakovoj ruži gdje je bila s Ivanom, a tom prilikom za Net.hr komentirala je njihovu vezu.

- Mi ništa ne krijemo - rekla je nasmijano.