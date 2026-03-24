Jelena Rozga uživa na turneji po Americi: Evo što je objavila

Piše 24sata,
Split: Jelena Rozga na završnom koncertu Sudamje pred brojnom publikom na rivi | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Poznata pjevačica trenutno se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje u sklopu turneje ima četiri koncerta, a pokazala je i kako provodi vrijeme između njih

Naša pjevačica Jelena Rozga, poznata po svojoj neiscrpnoj energiji na pozornici, pokazala je da je jednako poletna i u slobodno vrijeme. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografiju s njene trenutne sjevernoameričke turneje, ali je ipak naglasak na putovanju i razgledavanju. Ulovljena u skoku ispred legendarnog znaka Hollywood, Rozga je poslala veselu poruku iz Los Angelesa.

Fotografija je nastala samo nekoliko dana nakon što je održala uspješan koncert u Los Angelesu, 21. ožujka, u dvorani Don Quixote. U sklopu svoje velike turneje "2026 North American Tour", Jelena je već nastupila i u Torontu, a pred njom su još nastupi u New Yorku i Chicagu.

"When in L.A…. Jump" (Kad si u L.A.-u... skočiš), napisala je kratko uz fotografiju. Na njoj, odjevena u ležernu, ali uvijek prepoznatljivu kombinaciju bijele košulje i poderanih traperica, pjevačica skače visoko u zrak s osmijehom na licu. Iza nje, na brdu Mount Lee, stoji monumentalni natpis "HOLLYWOOD".

