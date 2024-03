Jelena Rozga za 24sata: Čekala sam na ovo 14 godina. Mama je prva došla do mene izljubiti me

Moram priznati da pred svaki koncert imam ogromnu tremu, kao i večeras. Ja to ne krijem, jer zašto bih. Ali nekako sam večeras bila najsigurnija, možda jer je ovo već peti grad u sklopu turneje 'Minut srca mog', rekla nam je pjevačica Jelena Rozga (46) nakon gotovo trosatnog spektakla na Dan žena u rasprodanoj dvorani 'Krešimir Ćosić' u Zadru. Preko 9000 oduševljenih obožavatelja pjevalo je uglas s kraljicom estrade koja se u tu dvoranu vratila poslije 14 godina, koliko je prošlo od njene prve dvoranske turneje 'Bižuterija'.

- Kao osoba se nisam ni malo promijenila. Oni koji me prate sve ove godine znaju da sam uvijek ostala ista. A kao izvođač sam dosta odrasla. Slušajući moje stare snimke, mislim da je vokal puno zreliji i tehnički puno bolji. I naravno, nemoguće je usporediti današnju produkciju s onom iz 2010. godine. Potrudili smo se da ova turneja bude na visokoj razini, baš onako kako moja publike zaslužuje - ispričala nam je Jelena.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zadrankama i Zadranima priredila je show za pamćenje. Izvela je preko 30 svojih najvećih hitova, među kojima su 'Nirvana', 'Okus mentola', 'Moje proljeće', ali i kultne pjesme iz doba kad je pjevala u grupi Magazin, poput 'Ginem', 'Dani su bez broja', 'Jel zbog nje' i drugih.

Tijekom koncerta je promijenila četiri stajlinga koja je za nju osmislio modni dvojac iz eNVy rooma. Okružena vrhunskim plesačima, raskošnom binom, brojnim reflektorima, laserima i drugim scenskim efektima, Rozga se može pohvaliti najskupljom produkcijom u povijesti, kad su u pitanju hrvatski izvođači.

Pokretanje videa... 02:23 Jelena Rozga | Video: 24sata

- Kad sam vidjela da moram 15 koreografija naučiti i koliko je to zahtjevno, mislila sam se hoću li moći. Već na prvom sastanku naglasila sam svom koreografu Žigi i redatelju Milošu da je najbitnije da ja svaki ton otpjevam sjajno. Kako su išle proba za probom, svaki korak mi je ulazio pod kožu i sad to prirodno izlazi - rekla nam je sretna pjevačica.

Noć u Zadru opisala je 'nevjerojatnom'. Neki fanovi su i na štakama došli vidjeti i slušati omiljenu im zvijezdu. Publika joj je nekoliko puta skandirala, a pala je i pokoja suza radosnica. Emotivno je bilo kad je Jelena s pozornice pozdravila svoju majku Mariju, rekavši da je ona 'jedina koja je više plakala od nje tijekom koncerta'.

- Pred sam izlazak na binu mama je došla, zagrlila me i poželjela sreću, a isto tako je kasnije prva došla u garderobu i izljubila me. Najviše na svijetu mi znači kad mi roditelji dođu na koncert. Tata nažalost nije mogao zbog nekih stvari, ali on je dobro. Mama je bila tu i sutra sam na njenoj juhici. Njihova podrška kroz cijelu moju karijeru mi je najvažnija - iskreno će Jelena.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nakon što joj se slegnu dojmovi i emocije, Jelena će već idućeg tjedna izbaciti novu pjesmu, a svaka njena dosadašnja slavila je žene i žensku snagu.

- Ja sam sretna što sam žena, to je najbolja stvar koja bi se dogodila. Sve moje pjesme govore o ženi koja ne smije dati na sebe. Jakoj ženi koja udari šakom o stol, modernoj ženi... Svaki koncert završim s jednom rečenicom i tako već godinama: 'Ne dajte nikad nikome da se prema vama odnosi kao da ste bižuterija'. Mi nismo roba s greškom - zaključila je pjevačica kojoj je iduća postaja turneje Sarajevo i to 2. studenog.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL