Jenna Ortega nosila poderanu haljinu ispod koje su bradavice virile pa sve 'začinila' halterima
Glumica Jenna Ortega (23) privukla je sve poglede na 32. dodjeli SAG nagrada u Los Angelesu, pojavivši se u 'poderanoj' slip haljini od svile i čipke u boji slonovače. Inspirirana boudoir estetikom 1950-ih, haljina je djelovala romantično, ali i buntovno.
Zvijezda serije Wednesday stajling je upotpunila halterima i visokim crnim cipelama s otvorenim prstima, čime je spojila vintage senzualnost. Nosila je i nekoliko dugih ogrlica, dok je frizura ostala vjerna njezinu prepoznatljivom tamnom voluminoznom stilu.
Make-up je bio u skladu sa cjelokupnim dojmom - naglašene oči, tamne trepavice i blago prenaglašene usne u ružičastom tonu dale su joj izgled fatalne dive.
Te je večeri bila nominirana za ulogu Wednesday Addams, no nagradu je posthumno osvojila Catherine O'Hara. Tijekom emotivnog govora Setha Rogena, glumica je brisala suze i odala počast kolegici s kojom je surađivala na filmu 'Beetlejuice'.
