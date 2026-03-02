Obavijesti

U SVOM STILU

Jenna Ortega nosila poderanu haljinu ispod koje su bradavice virile pa sve 'začinila' halterima

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Mike Blake

Admiral

Glumica Jenna Ortega (23) privukla je sve poglede na 32. dodjeli SAG nagrada u Los Angelesu, pojavivši se u 'poderanoj' slip haljini od svile i čipke u boji slonovače. Inspirirana boudoir estetikom 1950-ih, haljina je djelovala romantično, ali i buntovno.

Actor Awards in Los Angeles
Foto: Mike Blake

Zvijezda serije Wednesday stajling je upotpunila halterima i visokim crnim cipelama s otvorenim prstima, čime je spojila vintage senzualnost. Nosila je i nekoliko dugih ogrlica, dok je frizura ostala vjerna njezinu prepoznatljivom tamnom voluminoznom stilu.

Actor Awards in Los Angeles
Foto: Mike Blake

Make-up je bio u skladu sa cjelokupnim dojmom - naglašene oči, tamne trepavice i blago prenaglašene usne u ružičastom tonu dale su joj izgled fatalne dive.

Actor Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni
Te je večeri bila nominirana za ulogu Wednesday Addams, no nagradu je posthumno osvojila Catherine O'Hara. Tijekom emotivnog govora Setha Rogena, glumica je brisala suze i odala počast kolegici s kojom je surađivala na filmu 'Beetlejuice'.

Actor Awards in Los Angeles
Foto: Mike Blake

