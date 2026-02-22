Obavijesti

SVE ZALJUBLJENIJI

Piše Stela Kovačević,
Jennifer Aniston i njen dečko Jim Curtis useljavaju zajedno? Razgledavali su stanove...
Foto: Instagram/Jim Curtis

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju 2025. godine na odmoru u Mallorci, a svoju su vezu potvrdili na Instagramu u studenom, povodom Curtisovog 50. rođendana

Čini se kako su Jennifer Aniston (57) i Jim Curtis spremni za novi korak u vezi. Naime, Curtis je nedavno stavio svoju nekretninu na donjem Manhattanu, vrijednu 1,5 milijuna dolara, na prodaju.

Sada su ih paparazzi 'ulovili' u luksuznoj zgradi na prestižnom Upper East Sideu na Manhattanu, gdje se trenutno prodaje nekoliko stanova.

Foto: Instagram

Riječ je o povijesnoj zgradi koja datira iz 1925. godine, a ima čak 16 katova. Svojim stanarima nudi razne sadržaje - od portira i 'concierge' usluge do vinskih podruma pa sve do privatnog košarkaškog terena.

Podsjetimo, par je prvi put viđen zajedno u srpnju 2025. godine na odmoru u Mallorci, a svoju su vezu potvrdili na Instagramu u studenom, povodom Curtisovog 50. rođendana.

Foto: Instagram/Jim Curtis

Na pitanje kako je upoznao zvijezdu serije Prijatelji, Curtis je svojedobno odgovorio da su ih spojili zajednički prijatelji. Ubrzo su otkrili da dijele isti krug poznanika, nakon čega su počeli razgovarati – ali bez žurbe.

- Trajalo je dugo. Dugo smo razgovarali i postupno se zbližili - rekao je, naglasivši da se odnos nije odmah pretvorio u vezu. 

Jennifer Aniston and Reese Witherspoon at The Morning Show Season 4 Premiere in New York
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Izvori bliski glumici otkrili su da je Aniston vrlo sretna u toj vezi te da se osjeća ispunjeno i smireno. Iako joj samoća nikada nije predstavljala problem, odnos s Curtisom, tvrde upućeni, “poseban je i drugačiji”, a on joj pruža veliku podršku i svakodnevicu čini ljepšom.

