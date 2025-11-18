Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti

StartFragment Jennifer Aniston i Jim Curtis odabrali su glamuroznu večer posvećenu Aniston za svoje prvo zajedničko javno pojavljivanje. Naime, u ponedjeljak, 17. studenoga, par je stigao na događaj Elle’s Women in Hollywood u hotelu Four Seasons u Beverly Hillsu, gdje je Aniston (56) primila jedno od ovogodišnjih priznanja.

Za posebnu prigodu glumica je nosila blistavu crnu haljinu s halterom iz kuće Ralph Lauren. Curtis (50) se također odlučio za klasičnu kombinaciju — crno odijelo i kravata uz svijetloplavu košulju, piše People.

Iako je Aniston crvenim tepihom prošetala sama, Curtis joj se pridružio na događaju. Par je zajedno pozirao fotografima uz producentice serije Kristin Hahn i Amandu Anku te Anistoninu kolegicu i dugogodišnju prijateljicu Andreu Bendewald. Također su viđeni kako sjede jedno pokraj drugoga tijekom svečanosti.

Kasnije tijekom večeri, Anistonin dugogodišnji prijatelj i suradnik Adam Sandler predstavio ju je publici uz tople riječi — i posebno se obratio Curtisu.

„Kad smo u tvojoj blizini, ja i supruga Jackie tako smo sretni što ste se ti i Jim pronašli i što imate ljubavnu vezu kakvu zaslužujete“, rekao je Sandler (59). „Volimo te, Jim. Cijeli svijet te voli, Jack.“

Aniston i Curtis posljednjih su tjedana postali znatno otvoreniji prema javnosti. Početkom mjeseca par je potvrdio vezu na Instagramu, kada je Aniston objavila rođendansku čestitku svom partneru.

„Sretan rođendan, ljubavi“, napisala je uz crno-bijelu fotografiju na kojoj grli Curtisa s leđa, uz dodatak: „Dragocjen“.

On je uzvratio vlastitom objavom: „Ako je ovo san, ne želim se probuditi.“

U intervjuu za Elle Jennifer je govorila i o Curtisovu radu kao hipnoterapeuta, opisavši ga kao „doista izvanrednog“.

„Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. Izvanredan je i pomaže jako puno ljudi. Vrlo je poseban, vrlo normalan, vrlo ljubazan, i želi pomoći ljudima da izliječe rane, prođu kroz traume i zastoj, i dođu do jasnoće", rekla je.

