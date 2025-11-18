Obavijesti

Show

Komentari 1
zaljubljeni

Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Glumica Jennifer Aniston i njezin dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti na događaju ELLE Women in Hollywood. Par je pozirao fotografima i sjedio zajedno tijekom svečanosti

StartFragment Jennifer Aniston i Jim Curtis odabrali su glamuroznu večer posvećenu Aniston za svoje prvo zajedničko javno pojavljivanje. Naime, u ponedjeljak, 17. studenoga, par je stigao na događaj Elle’s Women in Hollywood u hotelu Four Seasons u Beverly Hillsu, gdje je Aniston (56) primila jedno od ovogodišnjih priznanja.

Za posebnu prigodu glumica je nosila blistavu crnu haljinu s halterom iz kuće Ralph Lauren. Curtis (50) se također odlučio za klasičnu kombinaciju — crno odijelo i kravata uz svijetloplavu košulju, piše People.

Iako je Aniston crvenim tepihom prošetala sama, Curtis joj se pridružio na događaju. Par je zajedno pozirao fotografima uz producentice serije Kristin Hahn i Amandu Anku te Anistoninu kolegicu i dugogodišnju prijateljicu Andreu Bendewald. Također su viđeni kako sjede jedno pokraj drugoga tijekom svečanosti.

U SEDMOM NEBU Jennifer Aniston zaljubljena i sretna: 'Jim je izvanredan čovjek koji pomaže drugima'
Jennifer Aniston zaljubljena i sretna: 'Jim je izvanredan čovjek koji pomaže drugima'

Kasnije tijekom večeri, Anistonin dugogodišnji prijatelj i suradnik Adam Sandler predstavio ju je publici uz tople riječi — i posebno se obratio Curtisu.

„Kad smo u tvojoj blizini, ja i supruga Jackie tako smo sretni što ste se ti i Jim pronašli i što imate ljubavnu vezu kakvu zaslužujete“, rekao je Sandler (59). „Volimo te, Jim. Cijeli svijet te voli, Jack.“

Aniston i Curtis posljednjih su tjedana postali znatno otvoreniji prema javnosti. Početkom mjeseca par je potvrdio vezu na Instagramu, kada je Aniston objavila rođendansku čestitku svom partneru.

UPOZNALI IH PRIJATELJI Tko je Jim Curtis? Evo čime se bavi novi dečko Jennifer Aniston
Tko je Jim Curtis? Evo čime se bavi novi dečko Jennifer Aniston

„Sretan rođendan, ljubavi“, napisala je uz crno-bijelu fotografiju na kojoj grli Curtisa s leđa, uz dodatak: „Dragocjen“.

On je uzvratio vlastitom objavom: „Ako je ovo san, ne želim se probuditi.“

U intervjuu za Elle Jennifer je govorila i o Curtisovu radu kao hipnoterapeuta, opisavši ga kao „doista izvanrednog“.

„Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. Izvanredan je i pomaže jako puno ljudi. Vrlo je poseban, vrlo normalan, vrlo ljubazan, i želi pomoći ljudima da izliječe rane, prođu kroz traume i zastoj, i dođu do jasnoće", rekla je.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
POBJEDNIK SEZONE

FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Fizioterapeut iz Dugog Sela pobijedio je u devetoj sezoni popularnog showa, a sada je napravio usporedbu i pokazao sebe prije i poslije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025