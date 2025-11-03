Tko je Jim Curtis? Evo čime se bavi novi dečko Jennifer Aniston

Nakon godina medijskih nagađanja i kratkotrajnih romansi, čini se da je Jennifer Aniston ponovno pronašla ljubav. Svjetski mediji bruje o njezinoj novoj vezi s Jimom Curtisom, muškarcem koji se u potpunosti razlikuje od njezinih prethodnih partnera iz svijeta showbusinessa. Aniston je, nakon mjeseci diskretnog zabavljanja, napokon potvrdila vezu dirljivom objavom na Instagramu, otkrivši svijetu čovjeka koji joj je, kako tvrde upućeni, donio prijeko potrebnu smirenost i novu vrstu podrške.

Od wellness gurua do holivudskog partnera

Tko je zapravo Jim Curtis? Daleko od blještavila Hollywooda, Curtis je izgradio impresivnu karijeru kao svestrani stručnjak za wellness, hipnoterapeut, transformacijski trener, autor i govornik. Na svojoj službenoj web stranici opisuje se kao "pionir wellnessa", a njegov rad temelji se na sjecištu znanosti i duhovnosti. Specijaliziran je za pomoć ljudima u borbi s anksioznošću i traumama, fokusirajući se na promjenu načina razmišljanja i samoaktualizaciju, odnosno pomaganje pojedincima da "zakorače u najpotpuniju verziju sebe".

Njegova stručnost nije samo duhovne prirode. Curtis ima i bogato iskustvo u korporativnom svijetu zdravstvenih medija. Bio je predsjednik tvrtke Remedy Health Media te je imao ključnu ulogu u razvoju nekih od najvećih svjetskih zdravstvenih platformi, kao što su WebMD i Everyday Health. Autor je i nekoliko knjiga, uključujući "Shift Quantum Manifestation Guide" i "The Stimulati Experience", u kojima čitateljima nudi alate za osobnu transformaciju. Njegov pristup, koji kombinira drevne mudrosti s modernom znanošću, privukao je i samu Aniston, koja je, prema izvorima, pročitala njegovu knjigu i prije nego što su se upoznali.

Romansa koja se rodila iz prijateljstva

Ljubavna priča Jennifer i Jima započela je daleko od očiju javnosti. Prvi put su viđeni zajedno u srpnju 2025. godine, kada su fotografi zabilježili njihov opušteni odmor na jahti na Mallorci. Izvori bliski paru, koje prenosi časopis People, otkrili su da su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Njihov odnos isprva je bio prijateljski, a povezala ih je zajednička strast prema wellnessu i svjesnom načinu života.

Aniston je svog novog partnera suptilno predstavila pratiteljima već u rujnu, objavivši seriju ljetnih fotografija pod naslovom "Hvala ti, ljeto". Na jednoj od slika vidio se potiljak muškarca dok promatra zalazak sunca, a obožavatelji su odmah počeli nagađati da je riječ o Curtisu.

Foto: Instagram

Službena potvrda stigla je u ponedjeljak na društvenim mrežama, kada mu je glumica javno čestitala 50. rođendan. Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj ga grli s leđa dok se on smiješi, napisala je jednostavno: "Sretan rođendan, ljubavi moja." Ovim potezom, poznata po čuvanju privatnosti, jasno je dala do znanja da je njezina veza s Curtisom ozbiljna.

"Smiren i siguran"

Prijatelji slavne glumice oduševljeni su njezinim novim partnerom. Izvori tvrde da je Curtis u njezin život unio energiju kakvu dosad nije iskusila. "Jim je sjajan. Njezini bliski prijatelji ga obožavaju. Ima nevjerojatno smirenu i sigurnu energiju, a Jen to voli", rekao je jedan izvor. Nakon dugo vremena, ovo je prva ozbiljnija veza za zvijezdu serije "Jutarnji show", a oni koji je poznaju kažu da se "osjeća drugačije".

Aniston, koja je navikla živjeti "sto na sat" balansirajući između brojnih projekata, uz Curtisa je naučila usporiti. "Pomogao joj je da se okrene sebi i malo uspori. Uči je da istinski cijeni i osjeća ponos zbog svega što je izgradila", dodaje izvor. Čini se da joj Curtis pruža podršku na potpuno nov način, što je za nju, koja zna biti vrlo samokritična, iznimno važno. "On se osjeća kao sigurna luka za nju", zaključuje upućeni izvor.

Zajedno u javnosti: Od premijera do intimnih večera

Iako vezu drže relativno privatnom, par se sve češće pojavljuje zajedno u javnosti, potvrđujući time ozbiljnost svog odnosa. Svoju vezu su, kako piše Vogue i službeno potvrdili pojavljivanjem na premijeri četvrte sezone serije "Jutarnji show" u New Yorku. Curtis je bio uz Aniston i na događanju za njezin brend za njegu kose, LolaVie, u kolovozu, gdje je s osmijehom na licu pratio njezin govor iz publike.

Tijekom ljeta viđeni su na nekoliko dvostrukih spojeva s njezinim najbližim prijateljima, što pokazuje da ga je Aniston već uvela u svoj najuži krug. U kolovozu su večerali s Jasonom Batemanom i njegovom suprugom Amandom Ankom u New Yorku, a nekoliko dana kasnije viđeni su kako napuštaju poznati restoran Nobu u Malibuu u društvu Courteney Cox i njezinog partnera Johnnyja McDaid.

Čini se da je Jennifer Aniston u Jimu Curtisu pronašla partnera koji ne samo da razumije pritisak javnog života, već joj pruža i alate za postizanje unutarnjeg mira. Njihova veza, temeljena na prijateljstvu i zajedničkim vrijednostima, djeluje kao osvježavajuća promjena u njezinom životu, a obožavatelji diljem svijeta nadaju se da je voljena glumica napokon pronašla svoju sreću.

