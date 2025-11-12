Jennifer Aniston zaljubljena i sretna: 'Jim je izvanredan čovjek koji pomaže drugima'

Jennifer Aniston ne skriva koliko je sretna u novoj vezi s hipnoterapeutom Jimom Curtisom. U intervjuu za časopis Elle, u kojem je uvrštena među "Women in Hollywood 2025", 56-godišnja glumica otvoreno je progovorila o svom partneru i otkrila nekoliko detalja o njihovom odnosu.

- Hipnoza je samo jedna od mnogih stvari kojima se bavi - rekla je Aniston o Curtisu.

- On je nevjerojatan čovjek koji pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, normalan i izuzetno ljubazan. Posvetio je život tome da drugima pomogne da se izliječe, prebrode traume i pronađu jasnoću. Predivno je vidjeti nekoga tko se tome tako iskreno posvećuje - dodala je glumica.

Podsjetimo, Jennifer je nedavno na svom Instagram profilu potvrdila njihovu vezu, čestitavši Curtisu 50. rođendan. Uz zajedničku crno-bijelu fotografiju na kojoj se grle, napisala je jednostavno: “Sretan rođendan, ljubavi moja.”

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju na jahti, a od tada je Curtis često viđen kako prati Aniston na različitim događanjima — među ostalim, na promociji njezina brenda LolaVie i premijeri nove, četvrte sezone serije The Morning Show.

Izvor blizak glumici otkrio je početkom studenoga da je Jennifer “vrlo sretna” s novom ljubavi, dodajući da njihova veza djeluje “stabilno, ispunjeno i mirno”.