VIDEO U Dallasu nastupili Tajči i Gelo, Perčin je došla podržati: 'Očekujem da ćemo pobijediti'

U Dallasu je održana parada američko-hrvatskog prijateljstva u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu, i to uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Na paradi je bilo nekoliko tisuća navijača, ali i poznata lica među kojima su Ivana Knoll, ministar Damir Habijan... Za hrvatske navijače su nastupili i popularna Tatjana Cameron Tajči i Ante Gelo u Fair Park fan-zoni, jednoj od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva.

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- Malo nam je vruće, tako da su se navijači odlično držali. Krasni su, spremni su 100 posto za utakmicu - poručila je Tajči. Na pitanje što misli o utakmici, poručila je kako ima puno povjerenje u naše 'vatrene'.

- Vjerujem u njih, divni su i talentirani. Imam velika očekivanja i zato što su već prije pokazali da mogu. Bit ćemo zadovoljno što god nam donijeli doma - istaknula je.

Tajči, koja već godinama živi u SAD-u, je dodala da je jako sretna što je Svjetsko prvenstvo stiglo upravo tamo.

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Pokretanje videa... VIDEO Dallas: Tajči nakon nastupa na Fair Park fan-zoni | Video: 24sata/pixsell

- Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku! Naravno da bih htjela da Hrvatska pobijedi, ali veseli me vidjeti da svi slavimo taj sportski duh - poručila je.

- Slavimo to što može biti iz jednog potencijala. To je inspiracija i mladim generacijama i oni koji sanjaju velike snove koje često drugi žele obeshrabriti. Hrvatska ima priliku pokazati da je sve moguće - rekla je.

U Dallasu je i glumica Jelena Perčin, koja je došla podržati svojeg partnera Antu Gelu. Perčin je poručila kako vjeruje da će utakmica biti dobra.

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Pokretanje videa... VIDEO Dallas: Jelena Perčin | Video: 24sata/pixsell

- Očekujem da ćemo pobijediti - rekla je, a osvrnula se i na popularnu seriju 'Divlje pčele' u kojoj glumi. Na pitanje kada kreću nove epizode, rekla je: 'Moramo premostiti ljeto, kada prođu godišnji odmori... Krajem ljeta nastavljamo s emitiranjem. Gledatelji zovu, pišu, ne sviđa im se pauza, malo bi skratili... U rujnu će krenuti i veselimo se novim izazovima ekipe u Vrilu'.