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UOČI UTAKMICE

VIDEO U Dallasu nastupili Tajči i Gelo, Perčin je došla podržati: 'Očekujem da ćemo pobijediti'

Piše Tina Ozmec-Ban,
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VIDEO U Dallasu nastupili Tajči i Gelo, Perčin je došla podržati: 'Očekujem da ćemo pobijediti'
Foto: Sanjin Strukić/pixsell

Tatjana Cameron Tajči i Ante Gelo nastupili su pred fanovima u Dallasu, a tamo je i poznata glumica Jelena Perčin koja se osvrnula i na novu sezonu hit serije 'Divlje pčele'

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U Dallasu je održana parada američko-hrvatskog prijateljstva u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu, i to uoči utakmice Hrvatske i Engleske. Na paradi je bilo nekoliko tisuća navijača, ali i poznata lica među kojima su Ivana Knoll, ministar Damir Habijan... Za hrvatske navijače su nastupili i popularna Tatjana Cameron Tajči i Ante Gelo u Fair Park fan-zoni, jednoj od službenih navijačkih zona Svjetskog prvenstva. 

POGLEDAJTE GALERIJU: 

SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni SP 2026 Dallas: Ante Gelo i Tajči nastupili u Fair Park fan-zoni
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Malo nam je vruće, tako da su se navijači odlično držali. Krasni su, spremni su 100 posto za utakmicu - poručila je Tajči. Na pitanje što misli o utakmici, poručila je kako ima puno povjerenje u naše 'vatrene'. 

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- Vjerujem u njih, divni su i talentirani. Imam velika očekivanja i zato što su već prije pokazali da mogu. Bit ćemo zadovoljno što god nam donijeli doma - istaknula je. 

Tajči, koja već godinama živi u SAD-u, je dodala da je jako sretna što je Svjetsko prvenstvo stiglo upravo tamo. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

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Dallas: Tajči nakon nastupa na Fair Park fan-zoni VIDEO
Dallas: Tajči nakon nastupa na Fair Park fan-zoni | Video: 24sata/pixsell

- Svi moji prijatelji navijaju za Hrvatsku! Naravno da bih htjela da Hrvatska pobijedi, ali veseli me vidjeti da svi slavimo taj sportski duh - poručila je. 

- Slavimo to što može biti iz jednog potencijala. To je inspiracija i mladim generacijama i oni koji sanjaju velike snove koje često drugi žele obeshrabriti. Hrvatska ima priliku pokazati da je sve moguće - rekla je. 

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U Dallasu je i glumica Jelena Perčin, koja je došla podržati svojeg partnera Antu Gelu. Perčin je poručila kako vjeruje da će utakmica biti dobra. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Dallas: Jelena Perčin VIDEO
Dallas: Jelena Perčin | Video: 24sata/pixsell

- Očekujem da ćemo pobijediti - rekla je, a osvrnula se i na popularnu seriju 'Divlje pčele' u kojoj glumi. Na pitanje kada kreću nove epizode, rekla je: 'Moramo premostiti ljeto, kada prođu godišnji odmori... Krajem ljeta nastavljamo s emitiranjem. Gledatelji zovu, pišu, ne sviđa im se pauza, malo bi skratili... U rujnu će krenuti i veselimo se novim izazovima ekipe u Vrilu'. 

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