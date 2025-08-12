Obavijesti

Show

Komentari 1
BILI U BRAKU PET GODINA

Jennifer Aniston progovorila o prekidu s Brad Pittom: Imam PTSP kad se sjetim tog vremena

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Jennifer Aniston progovorila o prekidu s Brad Pittom: Imam PTSP kad se sjetim tog vremena
7
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

U novom intervjuu, Jennifer Aniston otkrila kako se osjećala nakon prekida s Bradom Pittom: 'Novinarstvo se tada više činilo kao oblik sporta. Bilo je to vrlo ranjivo vrijeme za mene'

Jennifer Aniston je u intervjuu za Vanity Fair razgovarala o braku s Bradom Pittom koji je završio prije gotovo 20 godina. Glumica se prisjetila intervjua koji je dala u to vrijeme.

BIVŠI SUPRUŽNICI Brad Pitt komentirao novu vezu Jennifer Aniston. Izvor je otkrio detalje: 'Zaslužuje mir i ljubav'
Brad Pitt komentirao novu vezu Jennifer Aniston. Izvor je otkrio detalje: 'Zaslužuje mir i ljubav'

- Sjećam se samo tog iskustva koje je bilo pomalo potresno. Bilo je to tako ranjivo vrijeme. Ali da, bilo je za memoare. Novinarstvo se tada činilo kao oblik sporta. Očito svi imamo nekakav PTSP, zbog čega me intervjui plaše - priznala je Aniston.

Murder Mystery Premiere - Los Angeles
Murder Mystery Premiere - Los Angeles | Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Iako se Anistonina pozitivnost i otpornost provlače kroz stari članak u Vanity Fairu, njezine iskrene izjave o prekidu veze, i Pittovoj vezi s Angelinom Jolie, izazvale su buru u tabloidima i pokrenule mnoge tračeve.

SUPER PRAMENOVI Jennifer Aniston ponovno ima frizuru sezone, evo kako se radi popularni 'everything cut'
Jennifer Aniston ponovno ima frizuru sezone, evo kako se radi popularni 'everything cut'

Aniston to razdoblje svog javnog života naziva 'ljubavnim trokutom' i detaljno opisuje svoj pristup preživljavanju napada javnosti: 'Samo ustani i nastavi dalje, djevojko'.

LJUBAV CVJETA Jennifer Aniston ponovno ljubi? Na jahti se mazila i ljubila sa šarmantnim životnim trenerom
Jennifer Aniston ponovno ljubi? Na jahti se mazila i ljubila sa šarmantnim životnim trenerom

- To je bilo toliko sočno štivo za ljude. Ako nisu imali svoje sapunice, imali su svoje tabloide. Šteta što se to moralo dogoditi, ali dogodilo se. I shvatila sam to osobno - dodala je glumica.

Oklahoma: 18.12.1963. ro?en poznati ameri?ki glumac Brad Pitt
Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Jennifer je upoznala Brada na premijeri filma 'Upoznajte Joea Blacka', zahvaljujući zajedničkom agentu Kevinu Huvaneu, U to vrijeme oboje su prolazili kroz težak period, okončavši duge veze. Silno su se trudili sačuvati je od znatiželjne javnosti, no paparazzi su ipak pobijedili te snimili nježne zagrljaje i poljupce. 

PREVARILI SU GA Britanac se zaljubio u Jennifer Aniston: Kupio joj i poklon od 200 eura pa otkrio da je sve laž
Britanac se zaljubio u Jennifer Aniston: Kupio joj i poklon od 200 eura pa otkrio da je sve laž

Par je bio u braku pet godina nakon čega je uslijedio razvod, a glasine o njihovoj ponovnoj vezi počele su kružiti 2019. godine kada je Jennifer pozvala Brada na svoj 50. rođendan.

Godinu dana kasnije, Jennifer i Brad viđeni su i na crvenom tepihu gdje su pokazali da su u jako dobrim odnosima. Ipak, glasine o njihovoj ponovnoj vezi nikada nisu potvrđene, a razlog njihovog razvoda navodno je bila Angelina Jolie. 

Da li je ljubavi stolje?a došao kraj?
Foto: Hubert Boesl/DPA

Brad i Angelina navodno su imali aferu još na snimanju filma 'Mr. & Mrs. Smith' gdje su se i upoznali. Tijekom jednog intervju iz 2005. godine, Jennifer Aniston navodno nije mogla suspregnuti suze kada su joj rekli da Brad i Angelina čekaju dijete, a prema navodima voditelja intervjua, Aniston je izgledala kao da joj je netko tada probio srce, prenosi Mirror.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Iako ju je kultna serija 'Prijatelji' proslavila, nije to bila prva uloga legendarne Jennifer Aniston. Glumila je u serijama 'Molloy', 'The Edge', 'Ferris Bueller's Day Off' i 'Muddling Through'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve
ŽIVOT PRIJE GEORGINE

FOTO Sve Ronaldove djevojke: Prva, druga, treća, petnaesta! Uf, bilo ih je! Pogledajte ih sve

Iako se često raspravljalo o njegovoj seksualnoj orijentaciji, Cristiano Ronaldo ljubio je mnoge poznate dame prije Georgine. Šuškalo se tako i da je ljubio Kim Kardashian, Alessandru Ambrosio, Dianu Morales...
FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
PRVA POBJEDNICA

FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda

Alina Pantseyeva je u showu 'Život na vagi' došla sa 145,3 kilograma, a izašla čak 71,7 kilu lakša. Imala je najveći postotak izgubljene tjelesne mase, nevjerojatnih 49,3 posto. Ovih dana uživala je na moru...
Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'
PUKNUO JOJ JE KOSTIM

Maja se oglasila oko nezgode u Tkonu: 'Hvala ovom divnom gospodinu Ivanu na košulji!'

Kako nam je ispričala čitateljica, Maja Šuput je nakon nezgode na pozornici zatražila iz publike majicu. Javio se jedan gospodin, dao joj svoju košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025