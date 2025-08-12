Jennifer Aniston progovorila o prekidu s Brad Pittom: Imam PTSP kad se sjetim tog vremena

Jennifer Aniston je u intervjuu za Vanity Fair razgovarala o braku s Bradom Pittom koji je završio prije gotovo 20 godina. Glumica se prisjetila intervjua koji je dala u to vrijeme.

- Sjećam se samo tog iskustva koje je bilo pomalo potresno. Bilo je to tako ranjivo vrijeme. Ali da, bilo je za memoare. Novinarstvo se tada činilo kao oblik sporta. Očito svi imamo nekakav PTSP, zbog čega me intervjui plaše - priznala je Aniston.

Murder Mystery Premiere - Los Angeles | Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Iako se Anistonina pozitivnost i otpornost provlače kroz stari članak u Vanity Fairu, njezine iskrene izjave o prekidu veze, i Pittovoj vezi s Angelinom Jolie, izazvale su buru u tabloidima i pokrenule mnoge tračeve.

Aniston to razdoblje svog javnog života naziva 'ljubavnim trokutom' i detaljno opisuje svoj pristup preživljavanju napada javnosti: 'Samo ustani i nastavi dalje, djevojko'.

- To je bilo toliko sočno štivo za ljude. Ako nisu imali svoje sapunice, imali su svoje tabloide. Šteta što se to moralo dogoditi, ali dogodilo se. I shvatila sam to osobno - dodala je glumica.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Jennifer je upoznala Brada na premijeri filma 'Upoznajte Joea Blacka', zahvaljujući zajedničkom agentu Kevinu Huvaneu, U to vrijeme oboje su prolazili kroz težak period, okončavši duge veze. Silno su se trudili sačuvati je od znatiželjne javnosti, no paparazzi su ipak pobijedili te snimili nježne zagrljaje i poljupce.

Par je bio u braku pet godina nakon čega je uslijedio razvod, a glasine o njihovoj ponovnoj vezi počele su kružiti 2019. godine kada je Jennifer pozvala Brada na svoj 50. rođendan.

Godinu dana kasnije, Jennifer i Brad viđeni su i na crvenom tepihu gdje su pokazali da su u jako dobrim odnosima. Ipak, glasine o njihovoj ponovnoj vezi nikada nisu potvrđene, a razlog njihovog razvoda navodno je bila Angelina Jolie.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Brad i Angelina navodno su imali aferu još na snimanju filma 'Mr. & Mrs. Smith' gdje su se i upoznali. Tijekom jednog intervju iz 2005. godine, Jennifer Aniston navodno nije mogla suspregnuti suze kada su joj rekli da Brad i Angelina čekaju dijete, a prema navodima voditelja intervjua, Aniston je izgledala kao da joj je netko tada probio srce, prenosi Mirror.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Iako ju je kultna serija 'Prijatelji' proslavila, nije to bila prva uloga legendarne Jennifer Aniston. Glumila je u serijama 'Molloy', 'The Edge', 'Ferris Bueller's Day Off' i 'Muddling Through'.