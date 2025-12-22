Jennifer Coolidge: Zbog uloge u Američkoj piti spavala sam s oko 200 ljudi. Puno je to akcije'

Glumica Jennifer Coolidge, poznata kao Stiflerova mama iz filma 'Američka pita', priznala je da joj je ta uloga promijenila privatni život. Kaže da joj je status seks-simbola donio mnogo više pažnje muškaraca nego prije.

Kultna komedija s kraja devedesetih učinila ju je globalno poznatom, a lik zavodljive majke lansirao ju je u zvijezde. Coolidge je u intervjuu za Variety otkrila da je zahvaljujući toj popularnosti imala brojne ljubavne avanture koje joj ranije ne bi bile dostupne.

- Uloga MILF-ice donijela mi je veliku popularnost. Zahvaljujući Američkoj piti dobila sam puno seksualne akcije - izjavila je Coolidge. "Bilo je toliko prednosti u snimanju tog filma. Mislim, spavala sam s otprilike 200 ljudi s kojima inače ne bih imala priliku spavati."

Jennifer Coolidge više je puta utjelovila isti lik u serijalu Američka pita. Pojavila se u ukupno četiri nastavka, uključujući originalni film, njegov nastavak, dio o vjenčanju te film o ponovnom okupljanju ekipe.

No, glumica je istaknula da popularnost nije donijela samo dobre strane. Nakon uloga po kojima je postala prepoznatljiva, često je dobivala slične likove, zbog čega je imala osjećaj da je filmska industrija ne shvaća ozbiljno.

- Najtužnija stvar u životu je to što sami donosite odluke o sebi - rekla je 64-godišnja glumica.

- Ako ne dobivam sjajne uloge, dolazim do zaključka da ljudi misle da sam nesposobna za tako nešto. A onda donesem odluku da stvarno jesam nesposobna za to. Morate imati redatelja poput Mikea Whitea koji će vam reći: 'Mislim da ti to možeš' - objasnila je.

Uloga Tanye u seriji Bijeli lotos ponovno ju je vratila u središte pozornosti i otvorila joj nove prilike u karijeri.