Jennifer Grey: 'Moja je mama otišla s ovog svijeta svojom voljom i pod svojim uvjetima'

Zvijezda kultnog filma 'Prljavi ples', objavila je kako je njena mama Jo Wilder 4. srpnja preminula 'svojom odlukom, pod vlastitim uvjetima - baš onako kako je živjela' u 94. godini života.

- Tjedan dana ranije saznala je da boluje od raka pluća. Vjerna sebi, odabrala je dostojanstvo umjesto straha, svjesna da je dostojanstveno napustiti ovaj svijet čast, a ne tragedija - napisala je Jennifer Grey u opisu objave na Instagramu.

Ispod fotografija svoje majke, Jennifer Grey napisala je i kako je Jo bila prekrasna i talentirana te da je u mladosti bila perspektivna mlada glumica na newyorškim kazališnim daskama.

- Znala je reći da nikada nije u potpunosti slijedila taj životni poziv jer je umjesto toga postala majka. Da je odabrala karijeru umjesto mog brata i mene, nikada ne bismo imali majku kakvu smo imali. Svoju je strast pronašla na druge načine – cijeli je život bila aktivistica, iznimno osjetljiva na nepravdu - dodala je glumica. Jo Wilder vodila je trgovinu u Los Angelesu, a iza nje je ostala kći Jennifer i sin James Katz.

- Bila je hrabra i duboka osoba. Volim te, mama. Hvala ti što si mi pokazala kako se sve u životu može proći s dostojanstvom i gracioznošću – pa čak i ovo - zaključila je glumica u emotivnoj objavi.