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NAKON DIJAGNOZE RAKA PLUĆA

Jennifer Grey: 'Moja je mama otišla s ovog svijeta svojom voljom i pod svojim uvjetima'

Piše Magdalena Mucić,
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Jennifer Grey: 'Moja je mama otišla s ovog svijeta svojom voljom i pod svojim uvjetima'
Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
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Zvijezda kultnog filma 'Prljavi ples' kazala je kako je njena mama Jo Wilder znala da je čast, a ne tragedija, s ovog svijeta otići dostojanstveno. Preminula je samo tjedan dana nakon dijanoze raka pluća

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Zvijezda kultnog filma 'Prljavi ples', objavila je kako je njena mama Jo Wilder 4. srpnja preminula 'svojom odlukom, pod vlastitim uvjetima - baš onako kako je živjela' u 94. godini života. 

- Tjedan dana ranije saznala je da boluje od raka pluća. Vjerna sebi, odabrala je dostojanstvo umjesto straha, svjesna da je dostojanstveno napustiti ovaj svijet čast, a ne tragedija - napisala je Jennifer Grey u opisu objave na Instagramu. 
Ispod fotografija svoje majke, Jennifer Grey napisala je i kako je Jo bila prekrasna i talentirana te da je u mladosti bila perspektivna mlada glumica na newyorškim kazališnim daskama.

- Znala je reći da nikada nije u potpunosti slijedila taj životni poziv jer je umjesto toga postala majka. Da je odabrala karijeru umjesto mog brata i mene, nikada ne bismo imali majku kakvu smo imali. Svoju je strast pronašla na druge načine – cijeli je život bila aktivistica, iznimno osjetljiva na nepravdu - dodala je glumica. Jo Wilder vodila je trgovinu u Los Angelesu, a iza nje je ostala kći Jennifer i sin James Katz. 

- Bila je hrabra i duboka osoba. Volim te, mama. Hvala ti što si mi pokazala kako se sve u životu može proći s dostojanstvom i gracioznošću – pa čak i ovo - zaključila je glumica u emotivnoj objavi. 

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