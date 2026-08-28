Obavijesti

Show

Komentari 3
VIĐEN S POPULARNOM PJEVAČICOM

Potvrda ljubavi? Jozinović se u Zagrebu prošetao s djevojkom s kojom ga odnedavno povezuju

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Potvrda ljubavi? Jozinović se u Zagrebu prošetao s djevojkom s kojom ga odnedavno povezuju
7
Zagreb: Jakov Jozinović održao prvi koncert u Areni | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jakov Jozinović uhvaćen je u šetnji centrom Zagreba, a društvo mu je radila popularna pjevačica s kojom ga sve češće povezuju

Admiral

Mladi popularni pjevač, Jakov Jozinović, ne prestaje privlačiti pažnju javnosti, a ovoga puta publiku je zaintrigirao pojavljivanjem u centru Zagreba, kako prenosi Story, s popularnom pjevačicom Džejlom Ramović.

SVI BRUJE O VIDEU Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'
Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'
Foto: Instagram

Glazbeni par bio je ležerno odjeven dok su opušteno šetali zagrebačkim ulicama noseći vrećice iz kupovine. Džejla je nosila svjetloplavu košulju, baš kao i na storyju na Instagramu koji je objavila neposredno prije šetnje gradom. Naime, bosanskohercegovačka pjevačica posjetila je jedan zagrebački frizerski salon te nije odoljela pratiteljima pokazati novu frizuru. Na fotografiji iz salona nosi istu košulju kakvu je nosila dok je šetala svega nekoliko sati kasnije s Jakovom. 

MISTERIOZNI POLJUBAC Tko je Džejla Ramović, pjevačica koju povezuju s Jozinovićem?
Tko je Džejla Ramović, pjevačica koju povezuju s Jozinovićem?
Foto: screenshoot/Instagram

No, iako fotografije Jakova i Džejle u šetnji ne potvrđuju njihovu vezu, baš kao ni oni sami; sve češća zajednička pojavljivanja nastavljaju rasplamsavati nagađanja koja su se pojavila početkom ovog ljeta.

NOVA LJUBAV? Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom

Podsjetimo, glasine o tome kako su Jakov i Džejla novi estradni par započele su kad je Jakov slučajno objavio video, gdje ljubi nepoznatu djevojku, na svom Instagramu. Mnogi obožavatelji i pratitelji su uvjereni kako je misteriozna djevojka s videa upravo Džejla Ramović. Iako ni Jakov ni Džejla nisu dosad javno komentirali ili potvrdili navodnu romansu, njihovi potezi na društvenim mrežama ne prestaju privlačiti pažnju, a pratitelji sve više vjeruju kako su njih dvoje u vezi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Žanamari bila na noćnom kupanju! Okrenula se i pokazala svoju bujnu guzu u tangicama
KOJI POGLED

FOTO Žanamari bila na noćnom kupanju! Okrenula se i pokazala svoju bujnu guzu u tangicama

Pjevačica je otišla na odmor u Italiju, a kako je tamo dijeli sa svojim pratiteljima. Žanamari je sada pozirala u minijaturnom bikiniju koji je naglasio njene obline
FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala
JENNIFER COOLIDGE SLAVI 65.

FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala

U svijetu u kojem slava često blijedi brže nego što nastane, priča o Jennifer Coolidge prkosi svim pravilima. Desetljećima poznata kao karakterna glumica, prepoznatljiva po plavoj kosi, zamamnom glasu i komičarskom tajmingu, Coolidge je u svojim šezdesetima doživjela ono o čemu mnogi sanjaju: preporod karijere koji ju je vinuo na A-listu Hollywooda. Serija "Bijeli lotos" nije joj donijela samo prestižne nagrade, već i status kulturne ikone, dokazavši da za pravi talent nikada nije kasno. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nije J.Lo džabe išla u teretanu
FOTO

Nije J.Lo džabe išla u teretanu

Tko rano rani, dvije sreće grabi, a Jennifer Lopez (57) očito uz njih grabi i utege. Dok bi mnogi u ranim jutarnjim satima još pregovarali s alarmom, J.Lo je već odradila trening u Santa Monici i iz teretane izašla s kavom u ruci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026