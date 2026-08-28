Potvrda ljubavi? Jozinović se u Zagrebu prošetao s djevojkom s kojom ga odnedavno povezuju

Mladi popularni pjevač, Jakov Jozinović, ne prestaje privlačiti pažnju javnosti, a ovoga puta publiku je zaintrigirao pojavljivanjem u centru Zagreba, kako prenosi Story, s popularnom pjevačicom Džejlom Ramović.

Foto: Instagram

Glazbeni par bio je ležerno odjeven dok su opušteno šetali zagrebačkim ulicama noseći vrećice iz kupovine. Džejla je nosila svjetloplavu košulju, baš kao i na storyju na Instagramu koji je objavila neposredno prije šetnje gradom. Naime, bosanskohercegovačka pjevačica posjetila je jedan zagrebački frizerski salon te nije odoljela pratiteljima pokazati novu frizuru. Na fotografiji iz salona nosi istu košulju kakvu je nosila dok je šetala svega nekoliko sati kasnije s Jakovom.

Foto: screenshoot/Instagram

No, iako fotografije Jakova i Džejle u šetnji ne potvrđuju njihovu vezu, baš kao ni oni sami; sve češća zajednička pojavljivanja nastavljaju rasplamsavati nagađanja koja su se pojavila početkom ovog ljeta.

Podsjetimo, glasine o tome kako su Jakov i Džejla novi estradni par započele su kad je Jakov slučajno objavio video, gdje ljubi nepoznatu djevojku, na svom Instagramu. Mnogi obožavatelji i pratitelji su uvjereni kako je misteriozna djevojka s videa upravo Džejla Ramović. Iako ni Jakov ni Džejla nisu dosad javno komentirali ili potvrdili navodnu romansu, njihovi potezi na društvenim mrežama ne prestaju privlačiti pažnju, a pratitelji sve više vjeruju kako su njih dvoje u vezi.