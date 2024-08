'Jennifer je tužna i razočarana, ali Ben nije pokazao da se želi boriti za brak. Mora ići dalje...'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez podnijela je zahtjev za razvod od supruga glumca Bena Afflecka nakon dvije godine braka, objavili su u utorak TMZ i drugi mediji. Lopez je u utorak predala papire za razvod višem sudu okruga Los Angelesa, objavio je TMZ. Glasnogovornici glumaca nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Izvor je za People ispričao kako je to bila 'bolna spoznaja' za pjevačicu, no da mora nastaviti dalje.

- Jako je razočarana i tužna, ali Ben nije dao nikakve znakove da želi nastaviti njihov brak. Nije bio posvećen niti zainteresiran da poprave što nije valjalo u braku. Došlo je do točke kad je shvatila da se mora pobrinuti za sebe - rekao je izvor.

Par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju.

Njihova veza prvi put je započela tijekom snimanja filma Gigli 2003. godine, a i tad su se planirali vjenčati, no već sljedeće godine su prekinuli, da bi gotovo 20 godina kasnije opet se spojili i vjenčali.

- Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina strpljenja - rekla je Lopez prije dvije godine najavljujući vjenčanje.

Foto: Hubert Boesl/DPA

BBC je naveo kako je Lopez zakonski promijenila prezime u Affleck kada je udala, no nije navela nikakve podatke predbračnog ugovora u zahtjevu za razvod. U dokumentu se također navodi da oboje moraju dijeliti financijske podatke, uključujući svoje trenutne prihode, troškove, imovinu i dugove. Pjevačica ima 60 dana da preda svoje financijske dokumente, nakon čega će i glumac imati 60 dana da učini isto.

Affleck je prethodno bio u braku s Jennifer Garner, dok se Lopez udavala četiri puta, prvi put za konobara kubanskog porijekla Ojanija Nou od 1997. do 1998.; zatim za svog bivšeg pratećeg plesača Crisa Judda od 2001. do 2003.; i pjevača Marca Anthonyja, s kojim je dobila blizance, od 2004.-14. Bila je zaručena i za zvijezdu New York Yankeesa Alexa Rodrigueza.