Dvostruka dobitnica nagrada Oscar otvorila je vlastiti Instagram profil, nakon godina odbijanja. U lipnju 2020. pridružila se Twitteru (sada X-u), isključivo radi aktivizma
Jennifer Lawrence napokon je napravila profil na Instagramu, a ime joj je već bilo zauzeto
Dvostruka dobitnica Oscara, Jennifer Lawrence (36), u četvrtak je prvi put objavila na društvenoj mreži za dijeljenje fotografija i videozapisa, Instagramu.
Glumica rodom iz Indian Hillsa u Kentuckyju objavila je videozapis koji je sama snimila, a u kojem je na duhovit način izjavila da će, ako itko pomisli išta negativno, napustiti Instagram brže nego što mu se pridružila.
- Dakle, da, pokušavam ovo, a ako itko kaže išta negativno, odmah odustajem, bez ikakvih pitanja. Ako itko pomisli nešto zlobno, znat ću. Znat ću. I odustat ću - rekla je ozbiljnim, ali komičnim tonom.
Slavna glumica dodatno je naglasila svoj stav objavom na Instagram Storyju u kojoj je pisalo 'Molim vas, imajte na umu da svaki zlobni ili agresivni komentar može negativno utjecati na bebu. To sam ja. Ja sam beba'.
Lawrence ima dva sina sa suprugom Cookeom Maroneyjem, vlasnikom umjetničke galerije: četverogodišnjeg Cyja i sina rođenog u ožujku 2025., čije ime drže u tajnosti. Glumica je u kratkom vremenu na društvenoj mreži već prikupila impresivnih više od 3.7 milijuna pratitelja, a njezin opis profila duhovito otkriva da je korisničko ime koje je zapravo željela već bilo zauzeto, jer piše 'jenniferlawrence je zauzeto'.
Lawrence je tijekom karijere poznata po tome što je izbjegavala društvene mreže, unatoč tome što je kao slavna osoba prilično otvorena. U lipnju 2020. pridružila se Twitteru (sada X-u) pod korisničkim imenom @JLawrence_RepUs isključivo radi aktivizma, kao članica upravnog odbora organizacije Represent.Us, kako bi se zalagala za socijalnu pravdu i političke reforme. Lawrence je na toj platformi za mikrobloganje objavila svega 19 objava, a posljednja, u kojoj se zalagala za otpis studentskih dugova, objavljena je 19. studenoga 2021.
Prošlog je tjedna glumica priznala da koristi male količine botoksa, a pritom je otkrila i na koji bi se estetski zahvat željela odvažiti, no previše se boji isprobati ga.
- Trebam imati pokretljivost lica, koristim 'baby Botox', ali ne mogu pretjerivati - otkrila je.
Njezina trenutačna rutina njege kože uključuje retinol, ali u obliku kreme s tretinoinom te uz dodatak malo kreme protiv pelenskog osipa.
- Oduševila me krema Desitin, ona za pelenski osip koju nanosim noću, i stojim iza tog izbora, iako ne trajno, jer ne pruža hidrataciju - rekla je prenosi Daily Mail.
- Ali kad povećavate dozu retinola pa vam lice pocrveni, primijetila sam da spavanje s nanesenim Desitinom smanjuje pore i ublažava crvenilo - nadodala je.
Prošlog je listopada otkrila da planira zahvat povećanja grudi zbog utjecaja koji je druga trudnoća imala na njezino tijelo.
- Nakon prve trudnoće sve se gotovo u potpunosti vratilo u prvobitno stanje. Nakon druge ništa se nije vratilo - rekla je u intervjuu za New Yorker.
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