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Jennifer Lawrence napokon je napravila profil na Instagramu, a ime joj je već bilo zauzeto

Piše Maša Mai Čigir,
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Jennifer Lawrence napokon je napravila profil na Instagramu, a ime joj je već bilo zauzeto
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Foto: DANIEL COLE
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Dvostruka dobitnica nagrada Oscar otvorila je vlastiti Instagram profil, nakon godina odbijanja. U lipnju 2020. pridružila se Twitteru (sada X-u), isključivo radi aktivizma

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Dvostruka dobitnica Oscara, Jennifer Lawrence (36), u četvrtak je prvi put objavila na društvenoj mreži za dijeljenje fotografija i videozapisa, Instagramu.

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Glumica rodom iz Indian Hillsa u Kentuckyju objavila je videozapis koji je sama snimila, a u kojem je na duhovit način izjavila da će, ako itko pomisli išta negativno, napustiti Instagram brže nego što mu se pridružila.

- Dakle, da, pokušavam ovo, a ako itko kaže išta negativno, odmah odustajem, bez ikakvih pitanja. Ako itko pomisli nešto zlobno, znat ću. Znat ću. I odustat ću - rekla je ozbiljnim, ali komičnim tonom.

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Slavna glumica dodatno je naglasila svoj stav objavom na Instagram Storyju u kojoj je pisalo 'Molim vas, imajte na umu da svaki zlobni ili agresivni komentar može negativno utjecati na bebu. To sam ja. Ja sam beba'.

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Lawrence ima dva sina sa suprugom Cookeom Maroneyjem, vlasnikom umjetničke galerije: četverogodišnjeg Cyja i sina rođenog u ožujku 2025., čije ime drže u tajnosti. Glumica je u kratkom vremenu na društvenoj mreži već prikupila impresivnih više od 3.7 milijuna pratitelja, a njezin opis profila duhovito otkriva da je korisničko ime koje je zapravo željela već bilo zauzeto, jer piše 'jenniferlawrence je zauzeto'.

Foto: screenshoot/Instagram

Lawrence je tijekom karijere poznata po tome što je izbjegavala društvene mreže, unatoč tome što je kao slavna osoba prilično otvorena. U lipnju 2020. pridružila se Twitteru (sada X-u) pod korisničkim imenom @JLawrence_RepUs isključivo radi aktivizma, kao članica upravnog odbora organizacije Represent.Us, kako bi se zalagala za socijalnu pravdu i političke reforme. Lawrence je na toj platformi za mikrobloganje objavila svega 19 objava, a posljednja, u kojoj se zalagala za otpis studentskih dugova, objavljena je 19. studenoga 2021.

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Prošlog je tjedna glumica priznala da koristi male količine botoksa, a pritom je otkrila i na koji bi se estetski zahvat željela odvažiti, no previše se boji isprobati ga. 

- Trebam imati pokretljivost lica, koristim 'baby Botox', ali ne mogu pretjerivati - otkrila je.

Njezina trenutačna rutina njege kože uključuje retinol, ali u obliku kreme s tretinoinom te uz dodatak malo kreme protiv pelenskog osipa.

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- Oduševila me krema Desitin, ona za pelenski osip koju nanosim noću, i stojim iza tog izbora, iako ne trajno, jer ne pruža hidrataciju - rekla je prenosi Daily Mail.

- Ali kad povećavate dozu retinola pa vam lice pocrveni, primijetila sam da spavanje s nanesenim Desitinom smanjuje pore i ublažava crvenilo - nadodala je.

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Prošlog je listopada otkrila da planira zahvat povećanja grudi zbog utjecaja koji je druga trudnoća imala na njezino tijelo.

- Nakon prve trudnoće sve se gotovo u potpunosti vratilo u prvobitno stanje. Nakon druge ništa se nije vratilo - rekla je u intervjuu za New Yorker.

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