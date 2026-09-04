Nećete vjerovati što Lawrence želi operirati: Glumica razmišlja o više estetskih zahvata...

Jennifer Lawrence (36) ima određene dvojbe kada je riječ o estetskoj kirurgiji, no čini se da je definitivno otvorena mogućnosti da ponešto korigira. Glumica je nedavno za Vogue govorila o svom 'baby botoxu' i otkrila kako gleda na estetske operacije, uključujući zahvat u koji još nije potpuno sigurna, ali i onaj koji bi u budućnosti voljela napraviti.

Red Sparrow European Premiere - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Oh, jako sam nervozna zbog prijenosa masnog tkiva. Podržavam druge ljude koji se odluče na to jer želim nastaviti promatrati i vidjeti što će se dogoditi, ali nisam sigurna bih li to napravila. Mislim, voljela bih napraviti uklanjanje bukalnog masnog tkiva. Ne mogu jer bi svi znali, ali samo želim da znate da to želim - kazala je za Vogue. Prijenos masnog tkiva podrazumijeva uzimanje masnog tkiva s jednog dijela tijela i njegovo ubrizgavanje u drugi, najčešće kako bi se poboljšao izgled grudi, stražnjice, bokova, usana ili obraza. Bukalna liposukcija, odnosno uklanjanje bukalnog masnog tkiva, zahvat je kojim se uklanja masno tkivo iz obraza ako bi lice izgledalo definiranije i izraženije. Lawrence je za Vogue priznala i da joj puno svakodnevnijih beauty tretmana nije nimalo privlačno.

- Mrzim bojiti kosu. Također mrzim ići u salon za nokte. Vidjela sam tweet u kojem je netko napisao: 'To je kao da ideš zubaru za ruke.' Nije opuštajuće. Nije zabavno. Stvarno je, stvarno dosadno. Traje tako dugo - priznala je.

U ranijem intervjuu za 'The New Yorker' glumica je priznala da planira estetski zahvat na grudima nakon što je prošle godine rodila drugo dijete. Govoreći o svojoj goloj sceni u filmu 'No Hard Feelings', objasnila je kako se promijenio njezin odnos prema vlastitom tijelu.

- Nakon prvog djeteta sve se uglavnom vratilo na svoje mjesto - rekla je govoreći o sinu Cyju, kojeg je sa suprugom Cookeom Maroneyjem dobila u veljači 2022

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- Nakon drugog djeteta ništa se nije vratilo - dodala je govoreći o njihovu drugom sinu, koji je rođen u travnju, a čije ime još nije javno poznato. Da nije pod budnim okom javnosti, smatra kako ne bi žurila sa zahvatima, no da od estetskog zahvata na grudima vjerojatno ne bi odustala. Lawrence je također negirala glasine da je bila na faceliftingu, koje su se pojavile zbog njenog mladolikog izgleda. No, dodala je da ni ta opcija nije isključena.