Jennifer Lawrence: 'Zbog ovoga sam halucinirala na snimanju'

Jennifer Lawrence već godinama slovi kao jedna od najuspješnijih glumica u Hollywoodu, no ni ona nije imuna na nezgode koje se pamte dugo nakon što se dogode. Dok se najčešće spominje njezin pad na dodjeli Oscara 2013. godine, manje je poznata epizoda sa snimanja filma Igre gladi.

Foto: Pankra Nieto

Tijekom snimanja dogodila joj se neobična situacija – greškom je uzela pogrešan lijek, nakon čega je počela halucinirati usred radnog dana na setu.

O tom iskustvu Lawrence je govorila u novoj epizodi Varietyjeva serijala Actors on Actors, u razgovoru s Leonardom DiCaprijem. Otkrila je da joj se slične pogreške s lijekovima nisu dogodile samo jednom, već više puta tijekom karijere.

- Kada sam snimala Crvenog vrapca, uzela sam Adderall umjesto tablete za spavanje i onda nisam spavala cijelu noć - započela je Lawrence.

- U panici sam se tuširala vrućom vodom. Ja nisam netko tko može funkcionirati bez sna. A onda sam morala izgovoriti frazu 'Odbor za oružane snage Senata' s ruskim naglaskom. To je bilo grozno - ispričala je.

Foto: Blitz Film i Video distribucija



Ipak, nije se radilo o izoliranom slučaju jer je Lawrence otkrila da joj se slična pogreška dogodila ponovno: "Također sam jednom ujutro uzela Ambien (lijek za spavanje, op.a.), misleći da je nešto drugo." Zvijezda je na to dobacila: "To su ključni propusti."

Navela je kako se nezgoda dogodila na setu filma Igre gladi: Plamen, što joj je tada znatno otežalo rad.

- Bila je to plesna scena s Philipom Seymourom Hoffmanom u drugom filmu Igre gladi. Halucinirala sam. Elizabeth Banks se jako iznervirala sa mnom. Možda nije znala da sam bila na Ambienu - prisjetila se.

Istaknula je da joj je taj trenutak ostao u snažnom sjećanju.

- Stalno sam pitala redatelja: ‘A što ovo znači? A što ovo znači? A što ovo znači? - rekla je Lawrence, dodavši da je njezina kolegica na kraju digla ruke. „A ona je samo bacila svoje bilješke i rekla: ‘Dobro. Hajde da samo nastavimo razgovarati o tome.’“



Snimanje je na kraju završilo uspješno, bez ikakvih zastoja. No Lawrence je priznala da možda nikada nije ni vidjela tu scenu jer, kao i DiCaprio, izbjegava gledati projekte u kojima glumi.

Tijekom njihova razgovora ta je tema ponovno isplivala, pa je glumica glumcu postavila kratko pitanje: „Jesi li ikada opet pogledao Titanic?“

- Ne. Nisam ga nikad prije vidio - priznao je, na što mu je ona odgovorila: "Oh, trebao bi. Kladim se da bi ga sada mogao gledati kao film, tako je dobar."

Jennifer Lawrence priznaje da ne gleda većinu svojih filmova, osim onih koji su joj posebno pobudili interes.