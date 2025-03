Jennifer Lopez 2 mjeseca nakon razvoda traži novog: 'Ona ne odustaje, ima samo jedan uvjet'

Samo dva mjeseca nakon što se službeno razvela od Bena Afflecka, pjevačica i glumica Jennifer Lopez spremna je pronaći novu ljubav.

- Jennifer je spremna ponovno početi izlaziti i nije odustala u traženju ljubavi. Njezini prijatelji su je ohrabrili da ide na spojeve i ona je definitivno otvorena za upoznavanje nekog novog - rekao je izvor za Page Six te dodao da Lopez razmišlja o vezama s muškarcima koji nisu slavne zvijezde.

Foto: Instagram / PROMO

- Jennifer ovaj put razmišlja o vezi s nekim tko nije javna osoba, ali se ne ograničava na jedan određeni tip - govori izvor.

Lopez je zahtjev za razvod braka podnijela u kolovozu 2024. godine, a tek prošli mjesec su i službeno slobodni.

Dok je Jennifer, kako se čini, spremna nastaviti dalje, Ben vrijeme provodi s drugom bivšom suprugom - Jennifer Garner. Navodno je bio otvoren prema ideji da se on i Garner, s kojom ima troje djece, pomire. No, to mu nije išlo po planu jer mu je ona jasno dala do znanja da je sretna u vezi s Johnom Millerom.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

Nedavno su izvori rekli i da se glumac ponovno počeo javljati Lopez, u nadi da će se pomiriti, ali da je ona to odbila.

- I jednoj i drugoj je laknulo što su završile s njim. Ben je emocionalni ‘roller coaster‘. U posljednje se vrijeme ponovno počeo javljati Jennifer Lopez. Dvije Jennifer su zapravo prijateljice. Povezalo ih je suroditeljstvo njihove djece. Ne znam zašto mediji moraju sukobljavati žene - rekli su izvori za Page Six.