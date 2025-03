Važno je zvati se Jennifer: Ben Affleck želi se vratiti bivšoj ženi. Ali ne Lopez, ovaj put Garner

Glumac Ben Affleck ''volio bi dobiti još jednu šansu'' sa bivšom suprugom Jennifer. Ne Lopez, od koje se razveo lani, već od Garner od koje se razveo prije sedam godina i s kojom ima troje djece. Tvrde tako izvori za Page Six koji dodaju kako bi glumac želio obnoviti romansu s bivšom suprugom ''ako se tajming poklopi''.

- Ben je ipak svjestan kako to u ovom trenutku nije moguće - kazao je izvor blizak glumcu.

Glumac je trenutno usredotočen na svoje glumačke angažmane te se oporavlja od rastave s Jennifer Lopez i posvećen je novom poglavlju svog života, navodi izvor.

- Ben također iznimno poštuje vezu između Jennifer i njenog partnera Johna Millera i ne bi htio stajati između njihove sreće - dodaje izvor.

Izvori bliski njegovoj bivšoj Jennifer Garner navode kako ona ima sjajan odnos s Benom i kako odlično funkcioniraju kao roditelji svojoj djeci, ali da je ona sretna u vezi i kako ne dijeli Benove osjećaje.

Affleck i Garner u braku su bili 10 godina i zajedno imaju troje djece. Nedavno su uhvaćeni kako se smješkaju i zabavljaju na rođendanu svog najmlađeg sina, 13-godišnjeg Samuela, što je potaknulo šuškanja da se između njih ponovno nešto događa.

- Ben i Jennifer jako su se zbližili nakon njegove rastave s Lopez, a osobito nakon velikih požara u Los Angelesu koji su razorili brojne domove - navode izvori. Jenniferin dečko John navodno nije sretan što su bivši partneri tako bliski.

- Osjeća se kao da im drži svijeću jer Ben sve blagdane provodi s njima - tvrde izvori.