Glumica i pjevačica Jennifer Lopez (52) svjetski je poznata latino diva, a svojim strogim životnim pravilima uspijeva održati mladolik izgled. Vjeruje da pušenje, kofein i šećer uništavaju tijelo, pa ih zaobilazi u širokom luku. Na sunce ne izlazi kako bi očuvala kožu bez bora, a kad izađe onda nanese debeli sloj zaštitne kreme.

POGLEDAJTE VIDEO:

J. Lo je rođena 1969. u njujorškom Bronxu, a roditelji su joj portorikanski doseljenici u SAD. Jennifer je bila srednje dijete, a sa sestrama Leslie i Lyndom krenula je na sate plesa i pjevanja sa samo pet godina.

Jennifer je pohađala katoličku srednju školu isključivo za djevojke, a zadnju godinu srednje okušala se u glumi kad je utjelovila Myru u niskobudžetnom filmu 'My little girl'. Nakon toga, shvatila je da želi biti svjetski poznata glumica.

Prvi uspjeh bio joj je u showu 'In living color', a ulogu koja joj je promijenila život dobila je 1997., kad je utjelovila Selenu Quintenillu u filmu 'Selena'. Jennifer je navodno zaradila milijun dolara, što ju čini najplaćenijom latino glumicom svih vremena. Zbog snimanja scena s publikom, prisjetila se da joj pjevanje nedostaje:

- Sve mi se vratilo - ta interakcija s fanovima i publikom, koja u filmovima ne postoji, a ja sam ju imala - rekla je 1999. za Los Angeles Times.

Iste godine kad je snimila 'Selenu', udala se za svog prvog muža Ojanija Nou (47), no taj brak nije potrajao ni godinu dana.

Pjevačku karijeru započela je singlom 'If you had my love', koji je odmah završio na Billboard hot 100 ljestvici.

2000. godine zablistala je na Grammyjima u haljini koja je i do dana današnjeg jedna od najpoznatijih 'lookova' s crvenog tepiha, zelena Versace haljina dubokog izreza. Fotka J Lo u haljini preuzeta je toliko puta, da je 2015. godine izvršni direktor Google-a otkrio da je zahvaljujući njezinoj haljini nastao Google Image Search.

Nekoliko pjesama kasnije, upoznala je koreografa Chrisa Judda (37) za kojeg se udala 2001., a ni taj brak nije potrajao duže od godinu dana.

2002. je izbacila svoj prvi parfem 'Glow by J.Lo' i time pokrenula lavinu parfema slavnih osoba. Iste godine, zaručila se za Bena Afflecka (48), no ta je veza također neslavno završila do nedavno, kad su se odlučili ponovno pokušati.

Nakon Bena, Jennifer je prohodala s Marcom Anthonijem (52) s kojim je 2008. dobila blizance Maxa i Emme (13).

Najpoznatiji filmovi u kojima je glumila su 'Dogodilo se na Manhattanu', 'Vjenčanje iz vedra neba' i 'Za sve je kriva svekrva' zbog kojeg je postala najplaćenija latino glumica.

Nakon još nekoliko veza, 2017. upustila se u ljubav s Alexom Rodriguezom (45) za kojeg se zaručila 2019. godine. Nakon prekida ubrzo se pomirila s Benom Affleckom, s kojim je i sad u vezi.

Jennifer je jedan od rijetkih zvijezdi koja je razvila iznimnu glumačku i pjevačku karijeru usporedno, a bogatstvo joj je procjenjuje na 400 milijuna dolara.