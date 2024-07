Jennifer Lopez vikala je na ulici: 'Makni se od mene i moje djece'

Makni se od mene i moje djece. Odlazi, govorila je uznemirena pjevačica i glumica Jennifer Lopez (55). Svađala se s paparazzom tijekom boravka u Hamptonsu, a snimku događaja objavio je nedavno Daily Mail na Instagram profilu.

Pratitelji su komentirali su da je ovo dobro odglumila.

'Kada je bila s Benom, voljela je pažnju, a sada je mrzi', 'Priželjkivala je slavu, dobila ju je', 'Koliko je platila paparazzima za ovo', samo su neki od komentara na Instagramu.

Ipak, ima i onih koji su stali na glumičinu stranu.

'Da moram trpjeti paparazze 30 godina, i ja bih se ovako ponašala', 'Ovo je užasno. Najgore je što ne može ništa učiniti da zaštiti svoju djecu', 'Mrzim kad maltretiraju djecu poznatih osoba, ona to nisu birala. Ostavite ih na miru', pisali su obožavatelji na Redditu.

Već se mjesecima šuška o raspadu njezina braka s glumcem Benom Affleckom. Nedavno je Affleck kupio kuću u Pacific Palisadesu u Los Angelesu, čime je dodatno potaknuo glasine o krahu ljubavi. Za dom je izdvojio 20.5 milijuna dolara, a ima pet spavaćih soba i šest kupaonica, javlja TMZ.

Osim toga, J.Lo je ranije otkazala turneju i na premijeri svog novog filma pojavila se sama. Nakon toga par je viđen na košarkaškoj utakmici Benovog sina Samuela, gdje su također svojim ponašanjem pobudili sumnje o razvodu.

