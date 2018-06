Jennifer se isteže u 'zmijskim' tajicama, a prodaja im raste...

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (48) ovih dana ima nastupe u klubu 'Planet Hollywood' u Las Vegasu, zbog čega naporno vježba kako bi svoju liniju, kao i kondiciju, dovela na zavidnu razinu. Cijena ulaznica za show 'All I have' kreću se od 750 do 4762 kuna. Lopez se jučer obožavateljima pohvalila fotografijom s treninga, kao i novim tajicama s uzorkom zmijske kože.

- Zdravo jedem i vježbam skoro svaki dan. Moram raditi na tijelu baš kao i svi drugi - rekla je Jennifer.

Ubrzo nakon što je objavila fotografiju, porasla je potražnja za tajicama američkog brenda koje koštaju 555 kuna.

- Kada mislite da vam petak ne može bolje proći, Jennifer objavi seksi fotografiju u vašim tajicama - komentirali su iz tvrtke.

Foto: Privatni album/instagram

S Lopez je i njezin dečko, bivši bejzbolaš Alex Rodriguez (42) koji dane provodi u odmaranju na terasi.

- Alex me toliko zarazio bejzbolom da sam pokupila metafore iz tog sporta. Jednostavno, bejzbol je poput života. Želiš postići optrčavanje - ispričala je Lopez i dodala je da joj se prijatelji smiju zbog novog načina izražavanja.

Par je u ožujku potrošio oko 93 milijuna kuna na stan u četvrti Park Avenue iz kojeg imaju pogled na poznati Central Park koji je jedan od najposjećenijih mjesta u tom gradu.

See you soon Vegas... 👑 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Apr 27, 2018 at 3:07am PDT

Lopez je zatim na prodaju stavila svoj stan na dva kata u New Yorku i za njega traži 163 milijuna kuna.