Jeremy Clarkson: 'Imam rak'

Poznati britanski televizijski voditelj Jeremy Clarkson (66) otkrio je da mu je dijagnosticiran rak. Vijest je podijelio u emotivnim scenama posljednjih epizoda svoje popularne serije "Clarkson's Farm".

Clarkson je dijagnozu priopćio svojem pomoćniku na farmi Kalebu Cooperu i menadžeru Charlieju Irelandu tijekom razgovora o nadolazećoj žetvi.

​- Imam rak - rekao je kratko.

Objasnio je da za dijagnozu zna od svibnja, nakon liječničkog pregleda i biopsije. Liječnici su utvrdili da se radi o agresivnom obliku bolesti, no srećom otkrivena je u ranoj fazi. Dodao je kako će se liječenje odvijati usred najvažnijeg razdoblja na farmi, što stvara dodatne probleme. Vidno šokirani Kaleb Cooper u suzama mu je poručio da se čuva.

Foto: Louis Wood/NEWS SYNDICATION

Ova dijagnoza uslijedila je nakon niza zdravstvenih problema s kojima se slavni voditelj suočio u posljednje vrijeme. Krajem 2024. bio je podvrgnut operaciji srca zbog teških problema s koronarnim arterijama, kada su mu ugrađena dva stenta. Liječnici su ga upozorili da je bio blizu teškog srčanog udara. Svoje je stanje sumirao mračnom rečenicom.

Foto: Paul Cousans/NEWS SYNDICATION

​- Znači, godinu smo započeli s mojom koronarnom bolešću srca, a završili smo je s rakom - kazao je Clarkson.

Voditelj je godinama bio poznat po nezdravom načinu života, uključujući pušenje i konzumaciju alkohola. Ipak, u posljednje vrijeme, motiviran unucima, počeo je više paziti na zdravlje i značajno je smršavio.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Borba je vodio i njegov kolega

Clarksonu je dijagnosticiran rak prostate, najčešći oblik raka koji pogađa muškarce. Bolest se obično razvija sporo, a simptomi se često ne pojavljuju sve dok bolest ne uznapreduje, zbog čega je rano otkrivanje ključno za liječenje. Ironično, s istom se dijagnozom borio i njegov kolega s farme i miljenik publike, Gerald Cooper. Tijekom serije je otkriveno da Gerald boluje od raka prostate, a kasnije je potvrđeno da se uspješno oporavio, što je oduševilo obožavatelje.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

U seriji je prikazan i Clarksonov boravak u bolnici. Otkrio je da je podvrgnut zahvatu kojim mu je uništen dio prostate gdje se nalazio karcinom. Hoće li liječenje biti uspješno, saznat će tek u studenom nakon dodatnih pretraga. Ni u teškim trenucima nije ga napustio njegov prepoznatljivi crni humor.

​- Ono što sam htio reći jest, ako sve ovo bude uspješno, vidimo se u šestoj sezoni. A ako ne bude, nećemo se vidjeti. Čuvajte se svi - poručio je gledateljima.

*uz korištenje AI-ja