Bivša loto djevojka postaje baka: Kći Suzane Mančić čeka dijete sa 23 godine starijim

U obitelj poznate televizijske voditeljice Suzane Mančić uskoro stiže prinova, njezina kći Teodora Kunić čeka prvo dijete.

Na fotografijama s Instagrama jasno je vidljiv trudnički trbuh, što je potaknulo val pozitivnih reakcija i lijepih želja upućenih budućim roditeljima, a pogledajte ih ovdje.

Fotografije su nastale tijekom druženja u jednom restoranu, a objavio ih je njihov kum. Za tu je prigodu Teodora odabrala elegantnu krem haljinu lepršavog kroja koja je dodatno istaknula njezinu trudničku figuru. Osmijeh nije skidala s lica, a pratitelji su joj u komentarima poželjeli mirnu trudnoću i puno sreće u novom životnom poglavlju, javlja Blic.

Zagreb: Suzana Mančić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Teodora i njezin suprug Miroslav Talijan od početka veze bili su pod povećalom javnosti zbog razlike od 23 godine. Rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru tijekom koje je obnašao niz odgovornih dužnosti i napredovao do visokih zapovjednih funkcija u Vojsci Srbije. Uz vojni poziv, posvetio se i obrazovanju te stekao značajne akademske kvalifikacije iz područja sigurnosti i obrane.

Ovo je Teodori drugi brak, a prvi je suprug također bio stariji od nje 20 godine.

*uz korištenje AI-ja







