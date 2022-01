U emisiji In Magazin predstavila se Jessica Atlić McCaulgan (21), umjetničkog imena Jessa, koja će ove godine nastupati na Dori s pjesmom pod nazivom 'My Next Mistake'.

Dvadesetjednogodišnja Jessa glazbenica je koja sama piše i sklada pjesme, rođena je u Bogoti, a nakon Kolumbije, s roditeljima se selila po cijelom svijetu.

- Onda smo se išli u sjevernu Irsku, živjela sam i u Engleskoj, živjela sam u Njemačkoj, na Cipru, baš u Americi sjevernoj, a proputovala sam još više - Azija, Australija, Kuala Lumpur, Malezija - ispričala je za In Magazin.

Živjela je, kaže, na gotovo svim kontinentima, srednju školu pohađala je u Zadru, a velika želje joj je predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

- Samo stati na pozornicu Dore i imati privilegiju da me svi vide i taj scenski nastup za koji se sad svi trudimo da bude što bolji, bit će jedan jako čaroban osjećaj - priznala je mlada Jessa.

Na Doru dolazi iz Dublina, gdje studira audioinženjerstvo i glazbenu produkciju na fakultetu u čiji studio dolaze najveće svjetske glazbene zvijezde.

- Paul's Collage i on je u sklopu Windmill Lane studija koji je uz Abby Road u Londonu što znam da dosta ljudi zna, jedan od najpopularnijih studija u Europi, tako da su tamo snimali apsolutno svi od Eda Sheerana, Lady Gage do Scripta - rekla je te nadodala kako od profesora koji su radili s Lady Gagom i Edom Sheeranom želi naučiti kako jednog dana biti glazbena producentica.

Rekla je i kako se na našoj sceni nalazi jako puno muških producenata te da je ona jedina djevojka u svom razredu. Ova buduća producentica nedavno je objavila novi singl "Would You" na engleskom jeziku, a iza sebe ima i album na hrvatskom.

- Prvu pjesmu mi je napisao Ivan Dečak tako da je meni to odmah bilo wow, bila sam i na CMC festivalu tako da sam imala puno prilika, ali jednostavno to nisam bila ja - objasnila je.

Da bude svoja, savjetovao joj je Massimo, kada je pobijedila u jednom glazbenom showu sa samo 17 godina.

- Jako sam brzo morala odrastati i skužiti ok, ovo sam ja, sada moraš biti Jessica i imati taj neki imidž jer ipak kad pjevaš doma s gitarom tebi je to fora, ali da bi bio pjevač moraš biti cijeli paket i to kako se nosiš i kako pričaš s ljudima - kaže te za kraj priznaje da nije lako biti mladi glazbenik koji želi uspjeti na našoj sceni.