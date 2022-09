Jesse Armstrong osvojio Emmy i opleo po kralju Charlesu: 'Pa više je ljudi za nas glasovalo...'

Britanski pisac, producent i scenarist Jesse Armstrong (51) je za seriju 'Nasljeđe' primio nagradu Emmy u kategoriji za najbolju dramsku seriju. Dok se zahvaljivao na nagradi osvrnuo se i na posljednje promjene u Velikoj Britaniji te na novog kralja Charlesa III.

- Veliki tjedan za nasljeđivanje. Novi kralj u Ujedinjenom Kraljevstvu. Očito je malo više glasanja uključeno u našu pobjedu od princa Charlesa - rekao je Armstrong, povezujući kompliciranu obitelj u seriji s britanskom kraljevskom obitelji.

- Drži se kraljevski, drži se kraljevski - pokušao je ublažiti njegove riječi glumac Brian Cox (54), koji glumi u nagrađenoj seriji.

- Ne kažem da smo legitimniji u svojoj poziciji od njega, ali to ćemo prepustiti drugim ljudima. Nevjerojatno smo zahvalni što imamo ovo, to je prekrasna čast. Ovo je izvanredna grupa ljudi - zaključio je britanski producent.

- Bio je ovo timski rad, počevši od sobe za pisce, producenata koji nas podržavaju, redatelja, izvanredne glumačke ekipe kojom smo okruženi, naše nevjerojatne ekipe. I naš HBO koji nas štiti i podržava, puno hvala - nahvalio je Armstrong svoje suradnike za kraj.

Jedan od sudionika na dodjeli nagrada izjavio je za E!News da se publika nije nasmijala na Armstrongove komentare i da je atmosfera bila neugodna.

- Čini se da je većina ljudi smatralo da je komentar bio neukusan - izjavio je.

Osim serije za koju je nagrađen Emmyjem, Armstrong je autor serija: 'The Queen's Nose', 'Fresh Meat', 'Babylon', 'Peep Show', 'The 'Old Guys' i 'The Thick of It'.

'Nasljeđe' prati elitnu obitelj Roy, koja vodi medijsko carstvo Waystar Royco, i borbu četvero braće i sestara da naslijede svog oca Logana Roya (Cox) na čelu tvrtke.

U lipnju je započelo snimanje četvrte sezone serije, a HBO je već objavio nekoliko detalja novog scenarija.

